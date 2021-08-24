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В Беларуси объединят ЦТ и выпускные экзамены в школе

24.08.2021 14:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В 2023 году в Беларуси объединят ЦТ и выпускные экзамены в школе.

В Беларуси объединят ЦТ и выпускные экзамены в школе

Такое решение приняли 24 августа на Республиканском педсовете, сообщают госСМИ. 

Новшество назвали «национальным экзаменом».

Министр образования Игорь Карпенко заявил, что национальный экзамен уменьшит нагрузку на выпускников, исключит субъективность при оценивании и повысит качество аттестата школьников.

По словам министра, предложение по объединению ЦТ и выпускных экзаменов поддержали 70% учителей и более 60% учеников и их родителей. Одобрили идею и в правительстве.

 

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В 2023 году в Беларуси объединят ЦТ и выпускные экзамены в школе.
 
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