В 2023 году в Беларуси объединят ЦТ и выпускные экзамены в школе.





Такое решение приняли 24 августа на Республиканском педсовете, сообщают госСМИ.

Новшество назвали «национальным экзаменом».

Министр образования Игорь Карпенко заявил, что национальный экзамен уменьшит нагрузку на выпускников, исключит субъективность при оценивании и повысит качество аттестата школьников.

По словам министра, предложение по объединению ЦТ и выпускных экзаменов поддержали 70% учителей и более 60% учеников и их родителей. Одобрили идею и в правительстве.