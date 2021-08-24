|
В Беларуси объединят ЦТ и выпускные экзамены в школе
Источник материала: Навiны
В 2023 году в Беларуси объединят ЦТ и выпускные экзамены в школе.
Такое решение приняли 24 августа на Республиканском педсовете, сообщают госСМИ.
Новшество назвали «национальным экзаменом».
Министр образования Игорь Карпенко заявил, что национальный экзамен уменьшит нагрузку на выпускников, исключит субъективность при оценивании и повысит качество аттестата школьников.
По словам министра, предложение по объединению ЦТ и выпускных экзаменов поддержали 70% учителей и более 60% учеников и их родителей. Одобрили идею и в правительстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2023 году в Беларуси объединят ЦТ и выпускные экзамены в школе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)