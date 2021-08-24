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В Могилевском районе нетрезвый водитель на самодельном мотоцикле пытался скрыться от ГАИ

24.08.2021 14:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе сотрудники ГАИ преследовали нетрезвого водителя самодельного мотоцикла. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Недалеко от д.Сидоровка инспекторы ГАИ обратили внимание на необычный мототранспорт, двигавшийся по дороге. Сигнал об остановке водитель проигнорировал, в результате началась погоня. Пытаясь скрыться, мотоциклист свернул на поле, однако в самый неподходящий момент в самодельной технике закончился бензин. Не теряя надежды уйти от ответственности, мужчина бросился наутек. Побег от инспекторов ГАИ также закончился неудачно - водитель был задержан.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что 42-летний сельчанин ранее был лишен прав за нетрезвую поездку, а его самодельный мотоцикл не был зарегистрирован в ГАИ. Кроме того, он ехал подшофе (по результатам освидетельствования - 1,5 промилле алкоголя) в ближайший магазин.

За бесправную нетрезвую поездку, повлекшую преследование, мотоциклисту грозит внушительный штраф и дальнейшее лишение права управления.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
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Недалеко от д.Сидоровка инспекторы ГАИ обратили внимание на необычный мототранспорт, двигавшийся по дороге. Сигнал об остановке водитель проигнорировал, в...
 
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