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Владимир Мацкевич / Еврорадио​

заявил

"Спасение Беларуси в руках самих белорусов, и никто извне не сделает за нас нашу работу. Работа должна делаться с умом. Надо перестать камлать (шаманить. — Еврорадио), накачивать друг друга пафосным позитивом. Любая работа трудна, а время праздновать приходит только после успешного завершения работы. Мы отброшены далеко назад, все нужно начинать сначала. И чтобы начать — объединяйтесь!"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владимир Мацкевич: Меня собираются судить за мыслепреступление Философ говорит, что в обвинении не называется ни одно его деяние и нет ни одного эпизода.

был задержан в начале августа. Его обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса). Он находится в СИЗО №1, откуда и смог передать свои ответы на вопросы журналистов.Сам философ говорит, что в обвинении, которое он получил, не называется ни одно его деяние или поступок и нет ни одного эпизода.Мацкевич отмечает, что белорусский режим арестовал лидеров, запугал активистов и почувствовал себя безнаказанным. Поэтому власти стараются придушить все, что является источником любых перемен, включая и свободную мысль.Нынешнюю ситуацию в стране он характеризует как период контрреволюции. Обращаясь к лидерам общества и рядовым людям, Мацкевич призывает перестать надеяться на чудо: