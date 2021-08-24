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Владимир Мацкевич: Меня собираются судить за мыслепреступление

24.08.2021 14:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Владимир Мацкевич: Меня собираются судить за мыслепреступление
Владимир Мацкевич / Еврорадио​
"Я понимаю, что основанием для ареста стали мои статьи, высказывания, идеи и мысли, то есть меня собираются судить за "мыслепреступление" по Оруэллу. Именно это как нельзя лучше характеризует сегодняшний режим в Беларуси", — заявил философ и методолог Владимир Мацкевич в интервью Deutsche Welle.

Владимир Мацкевич был задержан в начале августа. Его обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса). Он находится в СИЗО №1, откуда и смог передать свои ответы на вопросы журналистов.

Сам философ говорит, что в обвинении, которое он получил, не называется ни одно его деяние или поступок и нет ни одного эпизода.

Мацкевич отмечает, что белорусский режим арестовал лидеров, запугал активистов и почувствовал себя безнаказанным. Поэтому власти стараются придушить все, что является источником любых перемен, включая и свободную мысль.

Нынешнюю ситуацию в стране он характеризует как период контрреволюции. Обращаясь к лидерам общества и рядовым людям, Мацкевич призывает перестать надеяться на чудо:

"Спасение Беларуси в руках самих белорусов, и никто извне не сделает за нас нашу работу. Работа должна делаться с умом. Надо перестать камлать (шаманить. — Еврорадио), накачивать друг друга пафосным позитивом. Любая работа трудна, а время праздновать приходит только после успешного завершения работы. Мы отброшены далеко назад, все нужно начинать сначала. И чтобы начать — объединяйтесь!"
 
 
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Философ говорит, что в обвинении не называется ни одно его деяние и нет ни одного эпизода.
 
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