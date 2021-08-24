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В Латвии обнаружены 3,5 млн контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками

24.08.2021 15:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) Латвии возбудило уголовное дело по факту контрабанды табачных изделий в особо крупных размерах.

В Латвии обнаружены 3,5 млн контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками
Фото Службы государственных доходов

Как сообщается на сайте ведомства, «в августе 2021 года сотрудники управления налоговой и таможенной полиции СГД провели процессуальные действия в соответствии с предварительной оперативной информацией о возможной незаконной контрабанде табачных изделий. В ангаре в Рижском районе обнаружен груз с арболитовыми блоками, в которых были спрятаны 3.541.800 сигарет NZ GOLD с акцизными марками Республики Беларусь».

По информации СДГ, при обыске также были изъяты «1,8 грамма марихуаны, шприцы и упаковки с остатками наркотиков, наличные деньги на сумму 1.098 евро, электрические приборы, которые могут иметь стратегическое значение, удостоверения личности (ID-карты) различных лиц с PIN-кодами электронной подписи, мобильные телефоны, ноутбуки и другие предметы, относящиеся к уголовному производству».

Управлением налоговой и таможенной полиции СГД возбуждено уголовное дело по факту незаконного ввоза на территорию Латвии товаров, подлежащих таможенному оформлению, и хранения наркотиков без цели распространения.

«Задержаны три человека. Один из них признан подозреваемым и к нему применена мера, не связанная с лишением свободы; статус двух других лиц в уголовном производстве — лица, в отношении которых возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Там также отмечается: «Если бы табачные изделия были проданы на латвийском рынке, по предварительным подсчетам, государство понесло бы убытки в виде неуплаченного акциза в размере не менее 400 тысяч евро».

 

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Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) Латвии возбудило уголовное дело по факту контрабанды табачных изделий в особо...
 
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