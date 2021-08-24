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Лукашенко: эксперименты с учебниками должны быть прекращены

24.08.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске проходит большой педагогический совет, который собрал в столице лучших учителей, экспертов и сотрудников образовательной сферы. Всего порядка 900 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в работе форума принимает и Александр Лукашенко. Общая и главная тема встречи – настоящее и будущее белорусского образования. Как отметил Президент, серьезных проблем в отрасли нет, но некоторые пробелы надо восполнять.

Лукашенко: эксперименты с учебниками должны быть прекращены

Говорили сегодня, конечно же, и о зарплатах учителей. К 2025 году цифры должны вырасти. А с начала следующего необходимо найти возможность поддержать материально отдельных работников сферы. Ведь труд учителей, преподавателей, воспитателей сложный и важный – отметил глава государства. Еще одна из тем встречи, которая уже долгое время вызывает немалые дискуссии в обществе, – содержание школьной программы. Претензий к учебникам по-прежнему немало.

Александр Лукашенко: «Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности»

Лукашенко: эксперименты с учебниками должны быть прекращены

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Министерство отчиталось, что программы и учебники обновлены. И в истории нашей независимости мы делаем это с завидной регулярностью. Просто напомню: отдельные советские учебники выдержали более 20 переизданий, отмечались госпремиями, были написаны ярким, живым языком с учетом возрастных особенностей школьников. Были последовательными, логичными и увлекательными, их содержание имело выраженную развивающую и воспитательную составляющую. А что сегодня? Претензий к современным учебникам по-прежнему тьма. В том числе и со стороны вас, практикующих педагогов. Так быть не должно. Эксперименты с учебниками должны быть прекращены. И вас, учителей в том числе, призываю: доведите до ума то, что написано, и тогда уже будете отчитываться. Надеюсь, что на моем уровне разговор про учебники последний.

Образцы приходят ко мне. Скажу откровенно: некоторые просто противно брать в руки. Чисто по внешнему виду. Вы что, жалеете 20 лишних страниц бумаги? Чтобы нормальными буквами прописать параграф, какую-то тему, выделить как надо, проиллюстрировать. Мы на это денег не пожалеем. Ну вы же издавайте учебник… Слушайте, этот учебник не все ученики, даже надев очки, могут прочитать. Так это только внешне. А по содержанию обязательно какие-то там драки идут. Ну вы придите к общему мнению, исходя из поставленных государством задач, решите эти проблемы в учебнике. Я очень надеюсь, что вы это сделаете, особенно по гуманитарным дисциплинам. Учебник, еще раз повторяю, был и будет основным рабочим инструментом не только ученика, но и учителя, даже несмотря на стремительное развитие электронных образовательных ресурсов. Никакие гаджеты, никакая цифра не заменят в образовании, а тем более в школе, а учебник, б учителя. Учебник и учитель это главное.

Лукашенко: эксперименты с учебниками должны быть прекращены

Что касается высшего образования, к сожалению, продолжаем наблюдать картину гонки за дипломами. Браться за рабочие профессии молодежь не хочет, а ведь на таких специалистах держится экономика страны. И в этом плане предстоит большая работа. Но еще объемнее должна проводиться работа по сохранению целостности страны. Глава государства довольно эмоционально обратился к участникам педсовета с просьбой научиться слушать и слышать своих подопечных. События прошлого года до сих пор тянутся шлейфом. И сегодня у нас у всех одна общая цель – сохранить родную страну.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске проходит большой педагогический совет, который собрал в столице лучших учителей, экспертов и сотрудников образовательной сферы. Всего...
 
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