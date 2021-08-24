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Мастер на все руки: житель Беларуси сам собрал дельтаплан

24.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подняться в небо помогают мечты. Белорус Василий Голуб без специального образования сам сделал дельтаплан, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Дельтаплан Василия Голуба способен развить скорость больше ста километров в час и подняться на два километра. Каркас и корпус изобретатель собирал сам. Некоторые детали отливал из алюминия в домашней мастерской. Из покупного – только ткань для крыльев.

«Человек к чему-то стремится. Когда он достигает своей цели – это высшая награда», – поделился изобретатель Василий Голуб.

Подняться в небо и дотронуться до облаков он мечтал с детства. В 30 лет решил, что мечта должна осуществиться. Тогда и начал собирать свой первый дельтаплан.

«Это третья версия дельтаплана. Первый был очень плохой, второй чуть лучше, а этот хороший. Мечты у меня в основном реальные. Я не мечтаю, наверное, я хочу что-то сделать и делаю это. И делаю обычно до конца», – отметил Василий Голуб.

Хобби стало занятием на всю жизнь. Его пример вдохновил друзей, появились ученики.

«Василий заразил меня дельтапланеризмом. Он меня обучил. Я сам начинал, но несколько раз упал, пришлось азы, навыки у Василия приобретать», – поделился дельтапланерист, друг Василия Голуба Александр Казелько.

Первый дельтаплан приходилось собирать тайком на чердаке дома. Жена боялась отпускать Василия в небо. Близким такое увлечение казалось опасным.

«У него все получилось, он упрямый. Он добился, летает. С годами у меня волнения меньше стало, утихает. Я уже спокойна, я меньше переживаю и волнуюсь», – рассказала жена Василия Голуба Людмила Голуб.

Василий смастерил и немало домашней техники. Он может и старый проигрыватель починить, и столик «оживить». Масштабные инженерные идеи механик-самоучка реализовал в создании станков. Их у Василия два – с числовым программным управлением и лазерный. С их помощью обрабатывает дерево. Это еще одно хобби.

Зарабатывать на своих увлечениях Василий не планирует. Говорит, что хобби должно приносить только удовольствие, а когда оно приносит доход – это уже работа.



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Дельтаплан Василия Голуба способен развить скорость больше ста километров в час и подняться на два километра.
 
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