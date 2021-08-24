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Мастер на все руки: житель Беларуси сам собрал дельтаплан
24.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Подняться в небо помогают мечты. Белорус Василий Голуб без специального образования сам сделал дельтаплан, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Дельтаплан Василия Голуба способен развить скорость больше ста километров в час и подняться на два километра. Каркас и корпус изобретатель собирал сам. Некоторые детали отливал из алюминия в домашней мастерской. Из покупного – только ткань для крыльев.
Подняться в небо и дотронуться до облаков он мечтал с детства. В 30 лет решил, что мечта должна осуществиться. Тогда и начал собирать свой первый дельтаплан.
Хобби стало занятием на всю жизнь. Его пример вдохновил друзей, появились ученики.
Первый дельтаплан приходилось собирать тайком на чердаке дома. Жена боялась отпускать Василия в небо. Близким такое увлечение казалось опасным.
«У него все получилось, он упрямый. Он добился, летает. С годами у меня волнения меньше стало, утихает. Я уже спокойна, я меньше переживаю и волнуюсь», – рассказала жена Василия Голуба Людмила Голуб.
Василий смастерил и немало домашней техники. Он может и старый проигрыватель починить, и столик «оживить». Масштабные инженерные идеи механик-самоучка реализовал в создании станков. Их у Василия два – с числовым программным управлением и лазерный. С их помощью обрабатывает дерево. Это еще одно хобби.
Зарабатывать на своих увлечениях Василий не планирует. Говорит, что хобби должно приносить только удовольствие, а когда оно приносит доход – это уже работа.
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Дельтаплан Василия Голуба способен развить скорость больше ста километров в час и подняться на два километра.
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