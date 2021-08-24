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США призвали организовать решительный фронт против агрессивных действий авторитарных режимов

24.08.2021 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ситуацию на границе с Беларусью и поддержку белорусской оппозиции обсудили в телефонном разговоре министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и председатель сенатского комитета по внешней политике Конгресса США Роберт Менендес.

США призвали организовать решительный фронт против агрессивных действий авторитарных режимов

Приток нелегальных мигрантов с белорусской территории Ландсбергис назвал одним из вызовов, которым сейчас противостоит его страна.

Министр поблагодарил собеседника за публичную поддержку американскими политиками белорусской оппозиции. «Сегодня есть угроза общим ценностям и демократическому порядку, поэтому мы призываем Соединенные Штаты мобилизовать международную реакцию и решительный фронт против агрессивных действий авторитарных режимов», — сказал Ландсбергис.

По словам Роберта Менендеса, Литва — золотой стандарт демократии и США всеми силами будут ее поддерживать. Вызовы для Литвы являются таковыми и для других демократий, считает сенатор.

С Менендесом встречалась белорусский демократический лидер Светлана Тихановская во время ее визита в США в июле этого года.

 

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Ситуацию на границе с Беларусью и поддержку белорусской оппозиции обсудили в телефонном разговоре министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и...
 
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