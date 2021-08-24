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Карбалевич: «Не совсем правильно сражаться с землетрясением во время пожара»
24.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Вопреки всем скептикам, санкции начинают действовать.
Политолог Валерий Карбалевич отметил, что в последнее время наблюдает признаки действий санкций на белорусский режим.
Фото РИА Новости
— Освобождение
Но это не признаки либерализации, потому что новые аресты продолжаются. Происходят два параллельных процесса. С одной стороны, есть установка как-то снижать масштаб репрессий. Но здесь интересно то, что, поскольку протестов нет, а где-то нужно брать новых людей для ареста, берут по второму-третьему кругу.
С другой стороны, власти начали какую-то игру и демонстрируют некоторую гибкость. Мне кажется, это приметы того, что санкции начинают действовать. Вопреки всем скептикам, которые говорили, что эти санкции никак не повлияют на поведение Лукашенко.
Политолог говорит о том, что именно могло напугать белорусские власти.
— Вопрос в том, какие санкции. Американские оказались довольно неприятными.
Действительно, не совсем правильно сражаться с землетрясением во время пожара. Поэтому, мне кажется, параллельно с продолжающимися репрессиями идет поиск каких-то новых подходов в условиях изменившейся угрозы, — считает политолог.
Он отмечает, что санкции еще больше усилили ощущение нелегитимности белорусских властей. И последние вынуждены с этим мириться.
— Я не вижу, что власть получила какую-либо легитимность. Она очень сомнительная и сама власть это ощущает. Это видно из последних выступлений Александра Лукашенко. Награды он по-прежнему вручает анонимно. В стране, где протест, по его словам, задушен, все герои — безымянные.
Конечно, власть ощущает, что все очень шатко, что все может взорваться. Эта гибкость, которую они сейчас демонстрируют, рассчитана не столько на внутреннюю, сколько на внешнюю общественность.
Министру финансов и госсекретарю США доверено вписывать в эти списки разные предприятия и людей. За ситуацией в нашей стране следят. И субъективным решением американских чиновников может стать, допустим, включение в список Беларусбанка.
Сейчас же белорусские дипломаты могут говорить, посмотрите, мы начали освобождать людей, не давите на нас. Я думаю, что именно такая логика в последних противоречивых действиях белорусских властей, — заключил Карбалевич.
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Вопреки всем скептикам, санкции начинают действовать.
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