Кто зарабатывает на нелегальной миграции и при чем тут Управделами президента: узнали у человека, который принимает иностранцев в Беларуси

Отметим, что с конца мая миграционный кризис на границах с Литвой, Польшей и Латвией нарастает. ЕС обвиняет Лукашенко в переброске нелегальных мигрантов из Ирака и Афганистана и называет это не иначе, как развязыванием гибридной войны. В связи с этим Литва и Польша бросились возводить стены с колючей проволокой на границе с Беларусью, чтобы препятствовать незаконной миграции. Заложниками ситуации стали 30 граждан Афганистана, которые застряли в межграничьи: они не могут попасть ни на территорию Польши, ни на территорию Беларуси вот уже 15 дней.

На границе Беларуси и Литвы за все это время было задержано более 4 тысяч мигрантов. Согласно данным МВД Польши, с начала августа было зарегистрировано 2100 попыток нелегально проникнуть в страну с территории Беларуси. В Латвии с 10 августа были пресечены попытки 476 нелегальных мигрантов незаконно пересечь границу, а всего с начала года было задержано 377 человек.





KYKY уже делал разбор ситуации по незаконной миграции из Ирака на основании информации из открытого телеграм-чата ( почитать этот текст вы можете, перейдя вот по этой ссылке ), а сейчас рассказ пойдет от первого лица: человека, который принимает иностранных граждан в Беларуси.

Схема заработка на нелегалах: турфирмы навариваются по 200$, посредники – на тысячи долларов

«В Беларуси есть определенное количество турфирм, которым государство сегодня дало «зеленый свет» для заработка на нелегальных мигрантах. Причем это не крупные операторы, а мелкие агентства. Только им разрешено зарабатывать на потоке. Всем остальным за такую деятельность грозит ответственность.

Туристические компании, которые зарабатывали на приглашении нелегальных мигрантов, были всегда, но сейчас их деятельность активизировалась. Им дали большую свободу, отпустили контроль. На данный момент любая туркомпания, если у нее форма собственности ООО и она продает комплекс услуг, может делать ходатайства для иностранных туристов. Это своего рода приглашение, которое в аэропорту Минска подписывает представитель МИД Беларуси. Такая бумажка является основанием для посадки в самолет и получения визы. Но по сути, это просто бумажка стоимостью в 100 от 200 долларов. Представляете, сколько можно заработать на обычной бумаге?

Сейчас чартеры уже не летают в направлении Ирака – остались только регулярные рейсы, но их количество тоже сократилось. На «регулярке», как правило, прилетали реальные туристы, а вот чартеры запускали с одной целью – способствовать незаконной миграции. Эти чартеры организовывала иракская сторона – беларуские турфирмы не имели к ним никакого отношения. Фактически фирмы зарабатывают только на одной бумажке – ходатайстве стоимостью от 100 до 200 долларов.

Недавно в канале у [блогера Антона] Мотолько была информация, что по закону вопросами оформления виз может заниматься только МИД Беларуси, а не турфирмы. Это не совсем так. Ходатайства на подпись представителя МИД могут подавать как частные лица, так и турфирмы, но турфирмам это сделать проще. И даже в мирные времена на приглашениях для иностранных граждан зарабатывали многие компании: штамповали эти бумажки без официальных оплат – писали в договорах липовые цифры и отправляли туристам. Сегодня, наверное, стали больше побаиваться этой схемы, ведь все понимают, чем это может грозить.

Так вот, что касается нелегалов из Ирака, то такие «туристы» в основном приобретают тур на уикенд, максимум – на 5 дней, причем едут семьями, в том числе с маленькими детьми. Сначала все прикрываются туристическими целями, но если задаешь вопрос прямо – никто не скрывает желания попасть на границу с ЕС. Стоимость тура до границы составляет 1-3 тысячи долларов, причем повторюсь – беларуские турфирмы зарабатывают на этом всего 100-200 долларов, а основная сумма оседает в карманах посредников. В роли посредников, как правило, выступают представители арабских диаспор в Беларуси. Это особенность менталитета: араб будет доверять только арабу, иначе ты просто не войдешь в этот бизнес, даже если будешь знать язык.





Как только туристы из Ирака сходят с трапа самолета, ответственность турфирм на этом заканчивается, ведь они отвечают только за приглашение и визу. Дальше всем наплевать, где будут жить эти люди, чем они будут заниматься в Беларуси. И здесь в игру включаются посредники, которые встречают в аэропорту и организовывают переброску до границы. У каждого свои схемы: на автобусах, собственных авто, такси. И самое интересное – эти люди по закону не несут никакой ответственности, ведь они просто предоставляют безвозмездную помощь, а по факту – получают деньги наличными. Таксисты тоже неплохо на этом зарабатывают. Слышала, что стоимость поездки от аэропорта до литовской границы сегодня доходит до 500 долларов с человека. Как правило, в машину загружают по четыре человека, то есть за рейс таксист делает до 4 тысяч долларов. И все это «вчерную», то есть без уплаты каких-либо налогов.

Как государство «крышует» экскурсии в приграничные леса

Недавно в скандале с нелегальными мигрантами засветился такой крупный туроператор, как «Центркурорт» (находится в подчинении Управления делами президента). Компания делала приглашения для «туристов» из Ирака с целью «проведения охотничьих туров». Но на самом деле это не значит, что людей действительно повезут на охоту – это может быть и экскурсия в лес, которую организовывает охотничье хозяйство. Дело в том, что в Беларуси есть указ, который регламентирует, что иностранцы из красной зоны по ковиду могут приехать в страну на любое количество дней без прохождения карантина только в двух случаях: бизнес-визит или охота. Как будто кто-то писал указ под себя, а теперь им прикрывают незаконных мигрантов, которых везут на экскурсии в приграничные леса.

Также интересно, что у турфирм, которые занимаются приглашениями, как правило, нет договоров с охотничьими хозяйствами о предоставлении услуг, не говоря уже о каких-то официальных оплатах. То есть в ходатайствах написано, что цель визита – охотничий тур, а в охотничьих хозяйствах могут даже не знать о существовании этих фирм.

Так вот, возвращаясь к «Центркурорту», который способствовал незаконной миграции. Делать ходатайства для иностранных граждан может только турфирма, которая продает комплекс услуг с обязательным проживанием на срок пребывания в стране. «Центркурорт» – это крупный оператор, который формирует продукт, но не продает комплекс услуг с проживанием. Поэтому компания не имела права торговать приглашениями. Единственное, «Центркурорт» рекомендовал посредникам заселять гостей из Ирака в гостиницы, которые находятся в подчинении Управления делами президента – «Минск», «Юбилейная», «Президент» и «Планета». Комплексом услуг это никак не назовешь.

Недавно я принимала одного гостя из Арабского региона – это богатый человек, которого мы разместили в одной из гостиниц Управделами президента. И он мне потом рассказал, что видел мигрантов из Ирака, которых в коридоре собирали и формировали в группы на посадку в автобусы до границы. Его это очень удивило – не думаю, что этот человек еще раз захочет приехать в нашу страну. Это колоссальный удар по имиджу и туристическому потенциалу – просто позорище.





Знаю, что некоторые сотрудники «Центркурорта» сегодня переживают из-за того, что были вовлечены в эти схемы по содействию незаконной миграции и штамповке липовых документов. Некоторые опасаются попасть в списки невъездных в ЕС.

Так вот, что касается «Центркурорта», думаю, это единственный крупный туроператор, который промышлял на приглашениях для нелегалов. Все-таки у него хорошая «крыша» в виде государства, а что касается остальных крупных операторов, не думаю, что они на такое пойдут. Ведь все хорошо понимают, что зарабатывать на этом потоке могут лишь избранные, иначе завтра придут и предъявят за организацию незаконной миграции. Это ведь не мелкие компании, которые сегодня есть, а завтра они растворились.

И несмотря на весь ужас, который происходит сегодня на границах с Литвой и Польшей, граждане Ирака пока не обращались к турфирмам с просьбой отправить их обратно домой. Но была информация, что скоро начнут трясти все турфирмы, которые занимались приглашениями граждан Ирака в Беларусь. Будут устраивать проверки, чтобы за этими компаниями не было «подвисших туристов» в Беларуси.

Возвращать нелегалов все равно придется, но государство за это платить не будет – вся финансовая ответственность ляжет на плечи туристических компаний, которые штамповали приглашения. И для них это станет неподъемным бременем с перспективой банкротства. А вот посредники, которые реально зарабатывали на переправке нелегальных мигрантов, уйдут от ответственности и останутся безнаказанными».