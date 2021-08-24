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Эксперты рассказали о новых последствиях глобального потепления

24.08.2021 15:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

World Weather Attribution связала потепление с экстремальными погодными явлениями.

Группа климатологов из инициативной группы World Weather Attribution провела исследование, в ходе которого выяснила, что глобальное потепление повышает вероятность выпадения новых экстремальных дождей. Об этом сообщает Phys.org.

В ходе исследования, проведенного учеными, также было выявлено, что в в большом районе Западной Европы, от Нидерландов до Швейцарии, количество осадков, приходящихся на один день, увеличилось на 3-19 процентов за период, в течение которого глобальные температуры повысились на 1,2 градуса Цельсия. 

На каждый один лишний градус Цельсия атмосфера может поглощать на семь процентов больше воды, что вызывает сильные дожди.
 
 
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World Weather Attribution связала потепление с экстремальными погодными явлениями.
 
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