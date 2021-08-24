ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

19-летний Руслан Лисакович впервые вызван в национальную сборную

24.08.2021 15:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Полузащитник "Ислочи" 19-летний Руслан Лисакович вызван в национальную сборную Беларуси.

"Георгий Кондратьев объявил окончательный список футболистов, вызванных на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022. В финальную заявку попал молодой хавбек "волков" Руслан Лисакович, который вместо "молодежки" отправится в расположение национальной сборной.

В рамках УТС "белакрылыя" сыграют три официальных поединка. Гостевая встреча с чехами состоится 2 сентября (начало в 21.45). Еще две игры пройдут в Казани: 5 сентября с валлийцами (начало в 16.00) и 8 сентября против бельгийцев (начало в 21.45).

В нынешнем сезоне на счету Руслана Лисаковича 25 игр за основной состав "Ислочи", а также два гола и две результативные передачи", — говорится в сообщении пресс-службы "волков".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник "Ислочи" 19-летний Руслан Лисакович вызван в национальную сборную Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Латвии обнаружены 3,5 млн контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by