Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей

Источник материала: АФН

Белорусские власти в 4-й раз продлили бизнесмену Александру Василевичу срок содержания под стражей.

Об этом сообщила его супруга Надежда Зеленкова.

«Александр Василевич остается в тюрьме. Сегодня ему принесли продление стражи. Саша в тюрьме уже год», - написала Зеленкова в facebook.