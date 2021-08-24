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Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей

24.08.2021 15:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти в 4-й раз продлили бизнесмену Александру Василевичу срок содержания под стражей.

Об этом сообщила его супруга Надежда Зеленкова.

«Александр Василевич остается в тюрьме. Сегодня ему принесли продление стражи. Саша в тюрьме уже год», - написала Зеленкова в facebook.

 
 
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Белорусские власти в 4-й раз продлили бизнесмену Александру Василевичу срок содержания под стражей.
 
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