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МИД Китая о США: один процент самых богатых владеет, управляет и наслаждается. Разве это демократия?
Источник материала: СТВ
Ситуация в Афганистане остается темой номер один в мировом информационном пространстве. Следя за развитием событий, международные лидеры так или иначе комментируют происходящее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, президент Германии заявил, что жестокие сцены в аэропорту Кабула – это позор для Запада. Институт Брукингса подчеркивает разрыв между риторикой и действиями США в продвижении западных демократических ценностей. Эту тему развивает и Китай.
Так, пресс-секретарь МИД этой страны заметила, что серьезные изменения в Афганистане еще раз показывают: демократия, навязанная другими, не будет долговечной и прочной.
Хуа Чуньин, пресс-секретарь МИД Китая:
Пресс-секретарь также добавила: выборы в США, манипулируемые группами интересов, являются политикой денег, что означает «нет денег – нет голосов». «Один человек – один голос» рассматривается как высшая форма демократии, что является следствием узкого мышления.
Хуа Чуньин:
Напомним, события в Афганистане детально обсуждали на саммите ОДКБ. Главы России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана сошлись на том, что не собираются вмешиваться в ситуацию, но возможный ответ на угрозы нужно проработать. Тем временем талибы начали определяться с составом правящего совета Афганистана. Руководить страной будут 12 человек, 7 кандидатур уже согласовали.
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МИД Китая о США: один процент самых богатых владеет, управляет и наслаждается. Разве это демократия?
Ситуация в Афганистане остается темой номер один в мировом информационном пространстве. Следя за развитием событий, международные лидеры так или иначе...
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