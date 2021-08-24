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Зеленский подколол бежавшего Януковича

24.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

О выдающихся и невыдающихся украинцах.

Президент Украины Владимир Зеленский на параде по случаю Дня Независимости пошутил над сбежавшим Виктором Януковичем и рассмешил остальных экс-президентов, присуствующих на празднике, — Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко.

Зеленский подколол бежавшего Януковича

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что украинский народ — единый, и каждый регион подарил стране выдающихся и важных людей.  

— Ровенщина подарила нам первого президента Украины (Леонида Кравчука — С.) , Черниговщина — второго (Леонида Кучму — С.), Сумщина — третьего (Виктора Ющенко — С.). Донецкая область… подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку! Луганщина — Владимира Даля…, — перечислил Зеленский.

Присутствующие ожидали, что с Донецкой областью будет назван родившийся там четвертый президент Украины Виктор Янукович, который бежал из своей страны и до сих пор скрывается в России.  

 
 
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О выдающихся и невыдающихся украинцах.
 
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