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В Минске легковушка сбила женщину на самокате

24.08.2021 15:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске женщина на самокате попала под колеса автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 13.00 водитель автомобиля "Шевроле" ехал по ул.Румянцева со стороны ул.Козлова в направлении ул.Захарова. Вблизи дома №17 он сбил 44-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате она получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска. Проводится проверка.

"Пешеходные переходы - места, требующие повышенного внимания. Здесь водителям следует быть предельно осторожными и снижать скорость. Пользователям средств персональной мобильности перед пересечением проезжей части необходимо остановиться и убедиться, что выход (выезд) безопасен, и только после этого пересекать дорогу со скоростью пешехода", - отметили в УГАИ.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В результате она получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
 
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