ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Смотрите, пожалуйста, на нас, болейте за нас». Что передали белорусам наши паралимпийцы в Токио?

24.08.2021 15:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В Токио началась торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паралимпиада. Белорусы Максим Вашкевич и Станислав Поздеев помещены на 10-дневный карантин

Вот небольшое обращение наших спортсменов, которое мы получили из Токио.

«Смотрите, пожалуйста, на нас, болейте за нас». Что передали белорусам наши паралимпийцы в Токио?

Паралимпийцы Республики Беларусь готовы к открытию летних Паралимпийских игр в Токио 2020. Смотрите, пожалуйста, на нас, болейте за нас, поддерживайте нас. Завтра уже наши первые спортсмены выйдут на плавательные и фехтовальные дорожки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Токио началась торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Паралимпиада. Белорусы Максим Вашкевич...
 
Новости дня
Новости разные
 
110 тысяч виз только в Польшу и Литву. Сколько белорусов за год уехали из страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by