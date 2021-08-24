«Смотрите, пожалуйста, на нас, болейте за нас». Что передали белорусам наши паралимпийцы в Токио?

Источник материала: СТВ

В Токио началась торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паралимпиада. Белорусы Максим Вашкевич и Станислав Поздеев помещены на 10-дневный карантин

Вот небольшое обращение наших спортсменов, которое мы получили из Токио.





Паралимпийцы Республики Беларусь готовы к открытию летних Паралимпийских игр в Токио – 2020. Смотрите, пожалуйста, на нас, болейте за нас, поддерживайте нас. Завтра уже наши первые спортсмены выйдут на плавательные и фехтовальные дорожки.