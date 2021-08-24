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«Смотрите, пожалуйста, на нас, болейте за нас». Что передали белорусам наши паралимпийцы в Токио?
Источник материала: СТВ
В Токио началась торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Паралимпийцы Республики Беларусь готовы к открытию летних Паралимпийских игр в Токио – 2020. Смотрите, пожалуйста, на нас, болейте за нас, поддерживайте нас. Завтра уже наши первые спортсмены выйдут на плавательные и фехтовальные дорожки.
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В Токио началась торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Паралимпиада. Белорусы Максим Вашкевич...
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