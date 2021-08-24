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Женщина на самокате в Минске попала под машину

24.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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44-летняя женщина в Минске ехала на электросамокате по пешеходному переходу и попала под машину, передает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло около 13:00 на улице Румянцева. Вблизи дома №17 автомобиль «Шевроле» сбил женщину. В результате минчанка получила травмы и была доставлена в больницу.

По факту происшествия проводится проверка сотрудниками ГАИ.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

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Теги: Минск
 
 
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44-летняя женщина в Минске ехала на электросамокате по пешеходному переходу и попала под машину, передает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. ДТП произошло около 13:00 на...
 
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