Женщина на самокате в Минске попала под машину

Источник материала: ОНТ

Минске попала под машину" class="one-news__figure-img">

44-летняя женщина в Минске ехала на электросамокате по пешеходному переходу и попала под машину, передает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло около 13:00 на улице Румянцева. Вблизи дома №17 автомобиль «Шевроле» сбил женщину. В результате минчанка получила травмы и была доставлена в больницу.

По факту происшествия проводится проверка сотрудниками ГАИ.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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