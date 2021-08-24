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Женщина на самокате в Минске попала под машину
Источник материала: ОНТМинске попала под машину" class="one-news__figure-img">
44-летняя женщина в Минске ехала на электросамокате по пешеходному переходу и попала под машину,
ДТП произошло около 13:00 на улице Румянцева. Вблизи дома №17 автомобиль «Шевроле» сбил женщину. В результате минчанка получила травмы и была доставлена в больницу.
По факту происшествия проводится проверка сотрудниками ГАИ.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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44-летняя женщина в Минске ехала на электросамокате по пешеходному переходу и попала под машину, передает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. ДТП произошло около 13:00 на...
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