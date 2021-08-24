ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Врач рассказал, в каком случае гастрит может переродиться в рак

24.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Врач рассказал, в каком случае гастрит может переродиться в рак

Профессор, врач-онколог Ольга Желудкова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что появление непривычных симптомов у тех, кто страдает гастритом, может говорить о наличии онкологии. Поэтому, если появились новые жалобы, обязательно нужно пройти дополнительные обследования.

Онколог отметила, что отличить рак просто по клиническим симптомам иногда очень сложно, практически невозможно.

Врач-терапевт Александр Барвинский дополнил, что любое хроническое воспаление, особенно гастрит, может переродиться в рак. Поэтому он согласился с тем, что регулярно необходимо проходить обследования.

Кроме того, врач-терапевт призвал не бояться этой процедуры. Она, по его мнению, действительно неприятная, но нужно немного потерпеть. Барвинский подчеркнул, что появление каких-либо новых симптомов и при отсутствии хронического гастрита должно насторожить. А тем, кто старше 35 лет, необходимо раз в год проходить гастроскопию, чтобы своевременно выявить болезни.

Фото: depositphotos.com



Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профессор, врач-онколог Ольга Желудкова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что появление непривычных симптомов у тех, кто страдает гастритом, может...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президентшу Танзании обвинили в сексизме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by