Врач рассказал, в каком случае гастрит может переродиться в рак

Источник материала: ОНТ

Профессор, врач-онколог Ольга Желудкова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что появление непривычных симптомов у тех, кто страдает гастритом, может говорить о наличии онкологии. Поэтому, если появились новые жалобы, обязательно нужно пройти дополнительные обследования.

Онколог отметила, что отличить рак просто по клиническим симптомам иногда очень сложно, практически невозможно.

Врач-терапевт Александр Барвинский дополнил, что любое хроническое воспаление, особенно гастрит, может переродиться в рак. Поэтому он согласился с тем, что регулярно необходимо проходить обследования.

Кроме того, врач-терапевт призвал не бояться этой процедуры. Она, по его мнению, действительно неприятная, но нужно немного потерпеть. Барвинский подчеркнул, что появление каких-либо новых симптомов и при отсутствии хронического гастрита должно насторожить. А тем, кто старше 35 лет, необходимо раз в год проходить гастроскопию, чтобы своевременно выявить болезни.

Фото: depositphotos.com









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