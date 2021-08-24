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Врач рассказал, в каком случае гастрит может переродиться в рак
Источник материала: ОНТ
Профессор, врач-онколог Ольга Желудкова в беседе с
Онколог отметила, что отличить рак просто по клиническим симптомам иногда очень сложно, практически невозможно.
Врач-терапевт Александр Барвинский дополнил, что любое хроническое воспаление, особенно гастрит, может переродиться в рак. Поэтому он согласился с тем, что регулярно необходимо проходить обследования.
Кроме того, врач-терапевт призвал не бояться этой процедуры. Она, по его мнению, действительно неприятная, но нужно немного потерпеть. Барвинский подчеркнул, что появление каких-либо новых симптомов и при отсутствии хронического гастрита должно насторожить. А тем, кто старше 35 лет, необходимо раз в год проходить гастроскопию, чтобы своевременно выявить болезни.
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Профессор, врач-онколог Ольга Желудкова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что появление непривычных симптомов у тех, кто страдает гастритом, может...
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