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В Сети появились кадры исхудавшей певицы МакSим
Источник материала: ОНТ
Telegram-канал BAZA
15 июня звезда была госпитализирована с тяжелой формой пневмонии. Долгое время она пролежала в коме, но все же пошла на поправку.
Сейчас девушка уже находится дома на реабилитации. На кадрах заметно, что певица сильно исхудала и спускается с лестницы с чужой помощью.
Речи о возвращении на сцену пока нет. У МакSим повреждены легкие, и ей до сих пор трудно дышать.
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Telegram-канал BAZA опубликовал кадры исхудавшей певицы МакSим после нескольких месяцев на больничной койке. 15 июня звезда была госпитализирована с тяжелой формой...
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