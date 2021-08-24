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В Сети появились кадры исхудавшей певицы МакSим

24.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сети появились кадры исхудавшей певицы МакSим

Telegram-канал BAZA опубликовал кадры исхудавшей певицы МакSим после нескольких месяцев на больничной койке.

15 июня звезда была госпитализирована с тяжелой формой пневмонии. Долгое время она пролежала в коме, но все же пошла на поправку.

Сейчас девушка уже находится дома на реабилитации. На кадрах заметно, что певица сильно исхудала и спускается с лестницы с чужой помощью. 

Речи о возвращении на сцену пока нет. У МакSим повреждены легкие, и ей до сих пор трудно дышать.

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Telegram-канал BAZA опубликовал кадры исхудавшей певицы МакSим после нескольких месяцев на больничной койке. 15 июня звезда была госпитализирована с тяжелой формой...
 
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