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Один из выходов станции метро «Институт культуры» будет закрыт на время ремонтных работ
Источник материала: ОНТ
В связи с проведением ремонтных работ временно будет закрыт выход №3-2 станции «Институт культуры»,
С 25 августа по 31 августа 2021 года выход станции «Институт культуры» №3-2 (ближайший к Университету культуры и искусств), будет полностью закрыт.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
Фото: Минский метрополитен
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В связи с проведением ремонтных работ временно будет закрыт выход №3-2 станции «Институт культуры», информирует Telegram-канал Метрополитена. С 25 августа по 31 августа...
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