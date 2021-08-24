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Один из выходов станции метро «Институт культуры» будет закрыт на время ремонтных работ

24.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Один из выходов станции метро «Институт культуры» будет закрыт на время ремонтных работ

В связи с проведением ремонтных работ временно будет закрыт выход №3-2 станции «Институт культуры», информирует Telegram-канал Метрополитена.

С 25 августа по 31 августа 2021 года выход станции «Институт культуры» №3-2 (ближайший к Университету культуры и искусств), будет полностью закрыт.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

Фото: Минский метрополитен

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В связи с проведением ремонтных работ временно будет закрыт выход №3-2 станции «Институт культуры», информирует Telegram-канал Метрополитена. С 25 августа по 31 августа...
 
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