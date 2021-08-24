«Если вопросы не решены, полетят головы». Лукашенко прокомментировал излишний документооборот в системе образования

Источник материала: ОНТ

Немаловажный вопрос – статус педагога. Авторитет учителя должен быть непререкаем, об этом сегодня шла речь на Республиканском педсовете . Что касается материального аспекта, то Президент поручил найти возможность для поддержки людей, которые отвечают за будущее поколение белорусов.





Решения, которые будут приняты на форуме, найдут отражение в проекте Кодекса об образовании и проекте Концепции развития системы до 2030 года. Эти документы активно обсуждаются в различных форматах – на диалоговых площадках в регионах, на слушаниях в парламенте, в министерстве образования.

ФОТО: resident.gov.by

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