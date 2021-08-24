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«Если вопросы не решены, полетят головы». Лукашенко прокомментировал излишний документооборот в системе образования

24.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Если вопросы не решены, полетят головы». Лукашенко прокомментировал излишний документооборот в системе образования

Немаловажный вопрос – статус педагога. Авторитет учителя должен быть непререкаем, об этом сегодня шла речь на Республиканском педсовете. Что касается материального аспекта, то Президент поручил найти возможность для поддержки людей, которые отвечают за будущее поколение белорусов. 


Решения, которые будут приняты на форуме, найдут отражение в проекте Кодекса об образовании и проекте Концепции развития системы до 2030 года. Эти документы активно обсуждаются в различных форматах – на диалоговых площадках в регионах, на слушаниях в парламенте, в министерстве образования.

ФОТО: resident.gov.by

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Немаловажный вопрос – статус педагога. Авторитет учителя должен быть непререкаем, об этом сегодня шла речь на Республиканском педсовете. Что касается...
 
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