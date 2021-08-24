ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как планируют отметить День города в Минске: основная программа

24.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как планируют отметить День города в Минске: основная программаМинске: основная программа" class="one-news__figure-img">

День города в Минске отметят 11 сентября. Где пройдут главные гуляния, пишет БЕЛТА.

Основная площадка гуляния столицы – традиционно у Дворца спорта. Там развернется праздничная ярмарка 10–12 сентября. С полудня в субботу там также пройдет музыкальный молодежный фестиваль. Немного позже там начнется Международный турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup 2021 на звание лучшего спасателя.

Также праздник развернется и на площадке в Верхнем городе. Там 11 сентября пройдет XII Республиканский фестиваль национальных культур, а вечером сыграет Национальный академический концертный оркестр Беларуси.

Завершится основной день гуляний фейерверком в 22:00 в сквере Старостинская Слобода.  

Гуляния организуют и в каждом административном районе столицы. Обещают много веселья, шума, вкусных угощений, музыки и танцев. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День города в Минске отметят 11 сентября. Где пройдут главные гуляния, пишет БЕЛТА. Основная площадка гуляния столицы – традиционно у Дворца спорта. Там...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президентшу Танзании обвинили в сексизме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by