Как планируют отметить День города в Минске: основная программа

Источник материала: ОНТ

Минске: основная программа" class="one-news__figure-img">

День города в Минске отметят 11 сентября. Где пройдут главные гуляния, пишет БЕЛТА.

Основная площадка гуляния столицы – традиционно у Дворца спорта. Там развернется праздничная ярмарка 10–12 сентября. С полудня в субботу там также пройдет музыкальный молодежный фестиваль. Немного позже там начнется Международный турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup 2021 на звание лучшего спасателя.

Также праздник развернется и на площадке в Верхнем городе. Там 11 сентября пройдет XII Республиканский фестиваль национальных культур, а вечером сыграет Национальный академический концертный оркестр Беларуси.

Завершится основной день гуляний фейерверком в 22:00 в сквере Старостинская Слобода.

Гуляния организуют и в каждом административном районе столицы. Обещают много веселья, шума, вкусных угощений, музыки и танцев.

Фото: БЕЛТА

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