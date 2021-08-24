В Минске курьер присвоил свыше 3 тысяч белорусских рублей

Источник материала: ОНТ

Работник курьерской компании присвоил деньги клиентов на сумму свыше Br3 тыс., передает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

43-летний сотрудник компании, оказывающей курьерские услуги индивидуальным предпринимателям, развозил заказы из магазинов косметики, но плату за товары забирал себе.

Руководство сервиса, раскрыв преступную схему сотрудника, обратилось во Фрунзенское РУВД Минска. Недостача была возмещена клиентам.

Мошенник, скрываясь от правоохранителей, ночевал на железнодорожном вокзале, благодаря чему и был обнаружен. Установить местонахождение мужчины удалось с помощью записей камер видеонаблюдения метро.

«Мужчина подозревается в присвоении более чем Br3 тыс., по этому факту возбуждено уголовное дело. Со слов фигуранта, он похитил деньги, чтобы рассчитаться с долгами. Известно, что ранее минчанин играл в казино и активно делал ставки», – прокомментировали во Фрунзенском РУВД Минска.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram