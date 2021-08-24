ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От Таллина до Вильнюса: балтийские антипрививочники выстроились в живую цепь

24.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

От Таллина до Вильнюса: балтийские антипрививочники выстроились в живую цепь

Балтийские антипрививочники выстроились в живую цепь против ограничений, связанных с ковидом.


Тысячи людей откликнулись на призывы в социальных сетях, вышли на улицы и взялись за руки. Живая цепь растянулась от Таллина до Вильнюса. Полиция составила протоколы на участников акции за помехи дорожному движению. Акцию устроили против навязывания обязательной вакцинации и ущемления прав тех, кто не хочет либо не может сделать прививку. Тем не менее, власти стран продолжают игнорировать свободы своих граждан.

Нечто подобное было 32 года назад, когда жители балтийских стран растянулись на 600 километров против угнетения народа.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Балтийские антипрививочники выстроились в живую цепь против ограничений, связанных с ковидом. Тысячи людей откликнулись на призывы в социальных сетях, вышли на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президентшу Танзании обвинили в сексизме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by