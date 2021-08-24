От Таллина до Вильнюса: балтийские антипрививочники выстроились в живую цепь

Источник материала: ОНТ

Балтийские антипрививочники выстроились в живую цепь против ограничений, связанных с ковидом.





Тысячи людей откликнулись на призывы в социальных сетях, вышли на улицы и взялись за руки. Живая цепь растянулась от Таллина до Вильнюса. Полиция составила протоколы на участников акции за помехи дорожному движению. Акцию устроили против навязывания обязательной вакцинации и ущемления прав тех, кто не хочет либо не может сделать прививку. Тем не менее, власти стран продолжают игнорировать свободы своих граждан.

Нечто подобное было 32 года назад, когда жители балтийских стран растянулись на 600 километров против угнетения народа.

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