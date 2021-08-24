Жевательная резинка – польза или вред? Мнение эксперта

Источник материала: ОНТ

До старта учебного года – считанные дни, а стрессы, связанные с поступлением уже позади. Около 48 тысяч абитуриентов уже зачислены в вузы.

Кстати, проверенный молодежный способ снимать стресс – это жвачка. Научно доказано, что он работает! Но влияние на организм может быть как положительное, так и негативное.

Ингредиенты, которые входят в состав жвачки, безопасны. Например, если жевать ее после еды в течение 3-5 минут, то это улучшит концентрацию и долгосрочную память. А вот долгое жевание на пустой желудок может спровоцировать риск возникновения гастрита и язвы.





Кстати, в процессе жевания вырабатывается много слюны, которая помогает нейтрализовать кислоты, а также укрепить зубную эмаль.

Фото: Pexels

Подписывайтесь на нас в Telegram