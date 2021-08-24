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Жевательная резинка – польза или вред? Мнение эксперта
Источник материала: ОНТ
До старта учебного года – считанные дни, а стрессы, связанные с поступлением уже позади. Около 48 тысяч абитуриентов уже зачислены в вузы.
Кстати, проверенный молодежный способ снимать стресс – это жвачка. Научно доказано, что он работает! Но влияние на организм может быть как положительное, так и негативное.
Ингредиенты, которые входят в состав жвачки, безопасны. Например, если жевать ее после еды в течение 3-5 минут, то это улучшит концентрацию и долгосрочную память. А вот долгое жевание на пустой желудок может спровоцировать риск возникновения гастрита и язвы.
Кстати, в процессе жевания вырабатывается много слюны, которая помогает нейтрализовать кислоты, а также укрепить зубную эмаль.
Фото: Pexels
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До старта учебного года – считанные дни, а стрессы, связанные с поступлением уже позади. Около 48 тысяч абитуриентов уже зачислены в вузы. Кстати, проверенный...
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