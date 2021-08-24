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АрМИ-2021: Беларусь взяла «бронзу» в индивидуальной гонке «Танкового биатлона»

24.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

АрМИ-2021: Беларусь взяла «бронзу» в индивидуальной гонке «Танкового биатлона»

«Бронза» первого заезда «Танкового биатлона». В индивидуальной гонке Армейских игр белорусская сборная пришла к финишу третьей, уступив экипажам из Казахстана и Азербайджана.


На первый старт наша команда выставила самый молодой экипаж. Для всех танкистов это была премьерная гонка. Белорусы стартовали третьими. По результатам жеребьевки началом их трассы стало скоростное маневрирование. Этот этап желтый танк Т-72-Б3 прошел чисто, без штрафных баллов.

С заданиями на трех огневых рубежах наш экипаж тоже справился блестяще. Все мишени поражены без промахов. Белорусы лишь немного уступили Казахстану и Азербайджану в скорости наведения и прицеливания. В итоге на финише – третьи с итоговым временем 22 минуты 58 секунд. Догнать соперников наша сборная намерена в следующих этапах гонки – в конце недели.

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«Бронза» первого заезда «Танкового биатлона». В индивидуальной гонке Армейских игр белорусская сборная пришла к финишу третьей, уступив экипажам из Казахстана и...
 
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