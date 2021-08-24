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Инстаграм-аккаунт Анджелины Джоли побил рекорд сбора подписчиков
Источник материала: ОНТ
Не успела Анджелина Джоли
Актриса планирует использовать аккаунт в своей миссионерской деятельности, а именно – информировать пользователей о положении женщин в Афганистане в связи с происходящими там событиями.
На данный момент в аккаунте @angelinajolie 8,9 млн подписчиков. И эта цифра продолжает стремительно расти.
В комментариях подписчики дружно приветствовали знаменитую активистку на платформе и благодарили ее за внимание к актуальной проблеме и распространение информации на важную социальную тему.
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