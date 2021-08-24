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Инстаграм-аккаунт Анджелины Джоли побил рекорд сбора подписчиков

24.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Инстаграм-аккаунт Анджелины Джоли побил рекорд сбора подписчиков

Не успела Анджелина Джоли завести персональную страницу в Инстаграм, как стала рекордсменом соцсети – на нее подписались 2,1 млн человек, рассказывает журнал ELLE.

Актриса планирует использовать аккаунт в своей миссионерской деятельности, а именно – информировать пользователей о положении женщин в Афганистане в связи с происходящими там событиями.

На данный момент в аккаунте @angelinajolie 8,9 млн подписчиков. И эта цифра продолжает стремительно расти.



В комментариях подписчики дружно приветствовали знаменитую активистку на платформе и благодарили ее за внимание к актуальной проблеме и распространение информации на важную социальную тему.

Фото: depositphotos.com

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Не успела Анджелина Джоли завести персональную страницу в Инстаграм, как стала рекордсменом соцсети – на нее подписались 2,1 млн человек, рассказывает журнал ELLE....
 
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