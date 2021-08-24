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Белорусская сборная по легкой атлетике завоевала пять медалей на юниорском чемпионате мира

24.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская сборная по легкой атлетике завоевала пять медалей на юниорском чемпионате мира

Белорусская сборная по легкой атлетике вернулась с юниорского чемпионата мира из Кении. 

Команда привезла домой пять медалей. Такое количество наград помогло нашей сборной войти в топ-10 лучших команд турнира по общему количеству наград. Счет белорусским медалям в Кении открыл толкатель ядра Евгений Бриги – белорус завоевал серебро.

Статус одного из фаворитов в прыжках с шестом оправдал Матвей Волков. С третьей попытки он взял высоту в 5 метров 45 сантиметров, которая стала для него золотой. 

Также у белорусов две бронзы в метании диска – из завоевали Алина Никитенко и Роман Хартанович, кроме этого, третье место в метании молота заняла Мариола Букель.

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Белорусская сборная по легкой атлетике вернулась с юниорского чемпионата мира из Кении.  Команда привезла домой пять медалей. Такое количество наград помогло...
 
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