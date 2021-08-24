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Сборная Беларуси по пляжному футболу проведет заключительный матч группового раунда чемпионата мира

24.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по пляжному футболу проведет заключительный матч группового раунда чемпионата мира

Сборная Беларуси по пляжному футболу сегодня проведет заключительный матч группового раунда чемпионата мира в Москве.

Соперник – одна из лучших команд мира – сборная Бразилии. Начало встречи в 20:30. Для выхода в четвертьфинал турнира белорусам нужно обязательно обыгрывать бразильцев. В первом матче наша команда под руководством Николаса Альварадо в серии пенальти победила сборную Сальвадора, а после этого разгромно уступила швейцарцам.

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Сборная Беларуси по пляжному футболу сегодня проведет заключительный матч группового раунда чемпионата мира в Москве. Соперник – одна из лучших команд мира –...
 
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