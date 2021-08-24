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"Запомнят всё равно Тимановскую" Недосеков пожаловался на комментарии беларусов
Источник материала: Партизан
Белорусский спортсмен, обладатель бронзовой медали на Олимпиаде-2020 в Токио заявил, что на него нахлынуло «море хейта» за его позицию.
Напомним, Максим Недосеков осенью 2020 года подписал открытое обращение белорусских спортсменов к международной и белорусской общественности о том, что «спорт всегда был и остается вне политики», которое называют «провластным».
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«Конечно. Там не то что волна, там само море нахлынуло на меня. Очень было хейта много, даже по сей день этого достаточно, это никуда не ушло», — ответил ей спортсмен.
При этом он отметил, что «много прибавилось людей с другой стороны, то есть со стороны нашей Беларуси, которые поддерживают и поддерживали до этого».
«Я очень рад, что эта поддержка есть, потому что без этого было бы очень сложно выступать – без поддержки. Ехал я туда именно бороться, как вы правильно сказали, бороться за Беларусь», — сказал Недосеков.
Легкоатлет подчеркнул, что хейт «много сил забирал».
«Но возьмем своих болельщиков, которые поддерживают наш народ, они поспособствовали этому результату», — заявил он.
Действительно, под фотографиями в Инстаграме Максима Недосекова, пользователи оставляют много негативных комментариев.
Кто-то, перефразируя стихотворение Некрасова, пишет: «Спортсменом можешь ты не быть,но человеком быть обязан». Кто-то выражает мнение о настоящей победе: «Победа — это когда уважают вас в обществе, среди которого вы живёте. Победа — это когда вам не безразлично всё то, что происходит вокруг вас». Под фото бронзовой медали один из пользователей написал «Но говорят всё равно о Тимановской, и запомнят больше её».
Однако хватает спортсмену и хвалебных комментариев. Ему присылают много поздравлений и смайлов-огоньков, шлют слова поддержки, ласково называют «нашим чемпионом», «молодцом», «красавцем» и «героем».
Кстати, на Олимпиаде в разговоре с австралийской журналисткой Максим Недосеков похвалил спортивных белорусских функционеров, снявших с соревнований Кристину Тимановскую.
«Мне не нравится этот человек. Она ведет себя высокомерно по отношению к команде и руководству. Считаю, с ней поступили правильно. Она много говорит, но надо и отвечать за свои слова, — сказал Недосеков.
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Белорусский спортсмен, обладатель бронзовой медали на Олимпиаде-2020 в Токио заявил, что на него нахлынуло «море хейта» за его позицию.
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