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«Считают, что лучше знают, что должно быть в школе». Учитель начальных классов о современных родителях

24.08.2021 16:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Чем отличаются нынешние родители от родителей прошлых лет? Не вмешиваются ли они в учебный процесс, не мешают ли учителям работать?

«Считают, что лучше знают, что должно быть в школе». Учитель начальных классов о современных родителях

Валентина Корень, учитель начальных классов средней школы № 91 г. Минска имени Хосе Марти:
Вмешиваются. Я даже сужу по своей матери, как я училась в школе, помню родителей своих одноклассников. И сужу по нынешним родителям. Они сейчас, грубо говоря, мои ровесники, а некоторые и намного младше. Почему-то многие считают, что они лучше знают, что должно быть в школе, нежели человек, который получил образование и уже не один год провел в школе, владеет этой системой. Как говорил психолог, я думаю, что даже не детей надо готовить к школе, а, скорее, родителей, потому что большая проблема в первом классе – родители не понимают, что школа – это не детский сад, и это кардинальное отличие. Как с этим бороться, до сих пор загадка.

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Этот детский тест на готовность к школе пройдут не все взрослые. А у вас получилось?

Диапазон колеблется от 5 до 8 лет. Существует ли оптимальный возраст, чтобы отдавать ребёнка в школу?

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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