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В США оправдали действия полицейского, застрелившего участницу штурма Капитолия
Источник материала: СТВ
Новости США. Полиция Вашингтона оправдала действия полицейского, который застрелил женщину при штурме Капитолия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам внутреннего расследования, поведение охранника было законным. У него было полное право стрелять, если, по его мнению, это необходимо для защиты человеческой жизни.
В начале января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов. В ходе беспорядков была застрелена участница протестов, также погиб один полицейский.
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Новости США. Полиция Вашингтона оправдала действия полицейского, который застрелил женщину при штурме Капитолия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
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