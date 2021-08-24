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В США оправдали действия полицейского, застрелившего участницу штурма Капитолия

24.08.2021 16:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Полиция Вашингтона оправдала действия полицейского, который застрелил женщину при штурме Капитолия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США оправдали действия полицейского, застрелившего участницу штурма Капитолия

По итогам внутреннего расследования, поведение охранника было законным. У него было полное право стрелять, если, по его мнению, это необходимо для защиты человеческой жизни.

В США оправдали действия полицейского, застрелившего участницу штурма Капитолия

В начале января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов. В ходе беспорядков была застрелена участница протестов, также погиб один полицейский.

 
 
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Новости США. Полиция Вашингтона оправдала действия полицейского, который застрелил женщину при штурме Капитолия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
 
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