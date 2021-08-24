Источник материала: UDF



Анастасия Лукашенко — дочь Дмитрия Лукашенко, среднего сына Александра Лукашенко. В 10 классе

Скриншот документа с сайта МГУ

Скриншот документа с сайта МГУ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Внучка Лукашенко поступает в МГУ? Анастасия Лукашенко училась в гуманитарном классе в Лицее БГУ.

училась в гуманитарном классе («обществоведение и английский язык») в Лицее БГУ. В марте 2020-го она участвовала в конкурсе «Мисс Лицей БГУ» и завоевала титул вице-мисс.К 11 классу девушка забрала документы из лицея. Какое учебное заведение она оканчивала, неизвестно. Что же касается высшего образования, то, скорее всего, Анастасия планирует его получать в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова — одном из самых престижных вузов России. В документах с результатами вступительных испытаний на сайте МГУ мы заметили данные абитуриентки, ФИО и дата рождения которой совпадает с данными Анастасии.Судя по информации на сайте МГУ, в вуз девушка по имени Анастасия Лукашенко поступала не по результатам ЕГЭ — аналогу нашего ЦТ, а по итогам экзаменов-собеседований (как иностранный абитуриент). Ее результат по русскому языку — 90.А по обществознанию — 60.Кроме того, девушка по имени Анастасия Лукашенко участвовала в российской олимпиаде школьников «Ломоносов», предмет — русский язык. В отборочном этапе она стала призером. При поступлении в МГУ данный статус, судя по всему, можно обменять на максимальное количество баллов по ЕГЭ по русскому. Но поскольку Анастасия проходила собеседование, видимо, она этим бонусом не воспользовалась.Какой факультет и специальность решила выбрать Анастасия Лукашенко, неизвестно. Информация о зачислении в МГУ по договорам об оказании платных услуг должна появиться к 1 сентября.