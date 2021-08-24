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Внучка Лукашенко поступает в МГУ?

24.08.2021 16:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Внучка Лукашенко поступает в МГУ?
Анастасия Лукашенко — дочь Дмитрия Лукашенко, среднего сына Александра Лукашенко. В 10 классе
Во время «Большого разговора» Александр Лукашенко рассказал, что его внучка «блестяще сдала экзамены» в московский университет, сообщало ТАСС. В какой именно, он не уточнил. Сама внучка — Анастасия Лукашенко, которая в этом году окончила школу, — отказалась комментировать сказанное дедушкой. Девушка с таким же именем и годом рождения сдавала экзамены в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Анастасия Лукашенко училась в гуманитарном классе («обществоведение и английский язык») в Лицее БГУ. В марте 2020-го она участвовала в конкурсе «Мисс Лицей БГУ» и завоевала титул вице-мисс.

К 11 классу девушка забрала документы из лицея. Какое учебное заведение она оканчивала, неизвестно. Что же касается высшего образования, то, скорее всего, Анастасия планирует его получать в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова — одном из самых престижных вузов России. В документах с результатами вступительных испытаний на сайте МГУ мы заметили данные абитуриентки, ФИО и дата рождения которой совпадает с данными Анастасии.


Судя по информации на сайте МГУ, в вуз девушка по имени Анастасия Лукашенко поступала не по результатам ЕГЭ — аналогу нашего ЦТ, а по итогам экзаменов-собеседований (как иностранный абитуриент). Ее результат по русскому языку — 90.

Внучка Лукашенко поступает в МГУ?

Скриншот документа с сайта МГУ

А по обществознанию — 60.

Внучка Лукашенко поступает в МГУ?

Скриншот документа с сайта МГУ

Кроме того, девушка по имени Анастасия Лукашенко участвовала в российской олимпиаде школьников «Ломоносов», предмет — русский язык. В отборочном этапе она стала призером. При поступлении в МГУ данный статус, судя по всему, можно обменять на максимальное количество баллов по ЕГЭ по русскому. Но поскольку Анастасия проходила собеседование, видимо, она этим бонусом не воспользовалась.

Какой факультет и специальность решила выбрать Анастасия Лукашенко, неизвестно. Информация о зачислении в МГУ по договорам об оказании платных услуг должна появиться к 1 сентября.
 
 
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Анастасия Лукашенко училась в гуманитарном классе в Лицее БГУ.
 
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