Источник материала: UDF



Кадр из видео

Появились кадры открытия нового промышленного комплекса в Туркменистане с президентом Гурбангулы Бердымухамедов. Он заложил в основание комплекса золотую капсулу, после чего золотой лопатой из золотой тачки забросил туда же первую порцию бетона — по золотому желобу. pic.twitter.com/Hh5tVdLpn4 — РБК (@ru_rbc) August 24, 2021

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пиарщики не доработали. Как президент Туркменистана поучаствовал в стройке нового объекта Все вроде бы было задумано красиво...

Российский медиахолдинг РБКв Twitter видео открытия нового промышленного комплекса в Туркменистане с участием президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. На ролике видно, как глава туркменского государства закладывает в основание здания золотую капсулу, после чего золотой лопатой из золотой тачки по золотому желобу забрасывает туда же первую порцию бетона.Также на ролике видны другие участники церемонии, скандирующие фразу «Arkadaga şöhrat!» («Слава Аркадагу!», «Аркадаг» в переводе с туркменского — «покровитель», это самый распространенный официальный титул Бердымухамедова).Все вроде бы красиво, но как было бы круто, чтобы золотой лопатой из золотой тачки по золотому желобу Бердымухамедов сыпал вниз золотой песок... Эх, все-таки не доработали пиарщики «аркадага»...