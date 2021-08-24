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Пиарщики не доработали. Как президент Туркменистана поучаствовал в стройке нового объекта
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Российский медиахолдинг РБК
Также на ролике видны другие участники церемонии, скандирующие фразу «Arkadaga şöhrat!» («Слава Аркадагу!», «Аркадаг» в переводе с туркменского — «покровитель», это самый распространенный официальный титул Бердымухамедова).
Все вроде бы красиво, но как было бы круто, чтобы золотой лопатой из золотой тачки по золотому желобу Бердымухамедов сыпал вниз золотой песок... Эх, все-таки не доработали пиарщики «аркадага»...
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Все вроде бы было задумано красиво...
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