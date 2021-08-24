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Пиарщики не доработали. Как президент Туркменистана поучаствовал в стройке нового объекта

24.08.2021 16:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пиарщики не доработали. Как президент Туркменистана поучаствовал в стройке нового объекта
Кадр из видео
Сделал он это «по-богатому», но осадочек остался.

Российский медиахолдинг РБК опубликовал в Twitter видео открытия нового промышленного комплекса в Туркменистане с участием президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. На ролике видно, как глава туркменского государства закладывает в основание здания золотую капсулу, после чего золотой лопатой из золотой тачки по золотому желобу забрасывает туда же первую порцию бетона.


Также на ролике видны другие участники церемонии, скандирующие фразу «Arkadaga şöhrat!» («Слава Аркадагу!», «Аркадаг» в переводе с туркменского — «покровитель», это самый распространенный официальный титул Бердымухамедова).

Все вроде бы красиво, но как было бы круто, чтобы золотой лопатой из золотой тачки по золотому желобу Бердымухамедов сыпал вниз золотой песок... Эх, все-таки не доработали пиарщики «аркадага»...
 
 
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