ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президентшу Танзании обвинили в сексизме

24.08.2021 16:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Она заявила, что футболисткам сложно найти мужа из-за плоской груди

Президент Танзании Самия Сулуху во время встречи с мужской молодежной сборной высказалась о футболистках национальной команды страны, передает «Би-би-си».

«Если мы пригласим их сюда и выстроим в ряд, то тех из них, у кого плоская грудь, вы можете перепутать с мужчинами. И, судя по ним, семейная жизнь для них лишь мечта», — заявила Сулуху.

Отмечается, что президента раскритиковала оппозиция, посчитав такие слова унизительными для женщин.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) направила правительствам ряда стран письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана. По информации источника, девушки опасаются за свои жизни после смены власти в стране. 

В ФИФА заявили, что ситуация в Афганистане по-прежнему остается нестабильной и крайне тревожной. 

15 августа Кабул перешел под власть движения «Талибан» (организация запрещена в России), президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы уже заявили, что считают войну завершенной, а власть, с точки зрения боевиков, полностью перешла в их руки.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она заявила, что футболисткам сложно найти мужа из-за плоской груди
 
Новости дня
Новости разные
 
В США оправдали действия полицейского, застрелившего участницу штурма Капитолия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by