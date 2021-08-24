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Это позитивный канал: Лебедев высоко оценил работу телерадиокомпании «МИР»

24.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедв высоко оценил работу телерадиокомпании «МИР».

«Это позитивный канал. Это очень важно. Почему? Потому что это беда современного и телевещания, и радиовещания, когда очень много сенсационных и подчас негативных материалов с криминалом, рассчитанных на широкое потребление. А таких добрых передач, направленных на созидание, на творческую деятельность, к сожалению, не хватает. Люди истосковались по этому. «МИР» восполняет этот пробел», – отметил Лебедев.



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