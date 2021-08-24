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Глава ЦРУ тайно встретился с руководством «Талибана»
Источник материала: Навiны
Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайные переговоры с главой политического крыла «Талибана» Абдулой Гани Барадаром, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Предполагается, что Бернс
В ЦРУ не стали комментировать эту информацию.
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Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайные переговоры с главой политического крыла «Талибана» Абдулой Гани Барадаром, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
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