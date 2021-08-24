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Глава ЦРУ тайно встретился с руководством «Талибана»

24.08.2021 17:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайные переговоры с главой политического крыла «Талибана» Абдулой Гани Барадаром, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

Предполагается, что Бернс обсуждал с талибами приближение 31 августа — до этой даты американская сторона должна вывести все войска из Афганистана и закончить эвакуацию граждан. Барадар является де-факто главой «Талибана».

В ЦРУ не стали комментировать эту информацию.

 
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Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайные переговоры с главой политического крыла «Талибана» Абдулой Гани Барадаром, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
 
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