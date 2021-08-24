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Беларусь открывает посольство в Зимбабве. Тракторы, Зингман — что еще связывает страны

24.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Оба государства входят в топ-10 худших стран по соблюдению прав работников.

Беларусь открывает посольство в Зимбабве. Тракторы, Зингман — что еще связывает страны

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва с визитом в Беларуси в январе 2019 года

Беларусь откроет посольство в Республике Зимбабве. Такое постановление 23 августа принял Совмин, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Дипломатические отношения между Беларусью и Зимбабве установились в 1992 году. Но нашего посольства в этой африканской стране не было. Посол Беларуси в ЮАР Александр Сидорук по совместительству был и послом в Зимбабве.

Известно, что Зимбабве относится к числу наиболее бедных государств африканского континента, основная часть населения которого занята в сельском хозяйстве.

В обновленном рейтинге Международной конфедерации профсоюзов Зимбабве в 2021 году вошло в топ-10 худших стран по соблюдению прав работников. Кстати, в этом же топе оказалась и Беларусь.

В январе 2019 года президент Зимбабве Мнангагва посетил Минск с официальным визитом. После этого сообщали, что в 2020-м Беларусью были реализованы крупные контракты и совместные проекты в различных сферах в этой стране.

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В 2020-м в Зимбабве состоялся визит белорусской делегации во главе с министром промышленности, во время которого зимбабвийской стороне была передана крупная партия белорусской сельскохозяйственной и автомобильной техники.

Весной белорусам о Зимбабве напомнил скандал с белорусским бизнесменом Александром Зингманом, задержанным в Конго. Стало известно о том, что Зингман является почетным консулом Зимбабве в Беларуси, а также о его связях с Виктором Шейманом и их неоднократных поездках в Зимбабве.

 
Теги: Минск
 
 
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Оба государства входят в топ-10 худших стран по соблюдению прав работников.
 
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