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Беларусь открывает посольство в Зимбабве. Тракторы, Зингман — что еще связывает страны
24.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Оба государства входят в топ-10 худших стран по соблюдению прав работников.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва с визитом в Беларуси в январе 2019 года
Беларусь откроет посольство в Республике Зимбабве. Такое постановление 23 августа принял Совмин, сообщает
Дипломатические отношения между Беларусью и Зимбабве установились в 1992 году. Но нашего посольства в этой африканской стране не было. Посол Беларуси в ЮАР Александр Сидорук по совместительству был и послом в Зимбабве.
Известно, что Зимбабве относится к числу наиболее бедных государств африканского континента, основная часть населения которого занята в сельском хозяйстве.
В обновленном рейтинге Международной конфедерации профсоюзов Зимбабве в 2021 году вошло в топ-10 худших стран по соблюдению прав работников. Кстати, в этом же топе оказалась и Беларусь.
В январе 2019 года президент Зимбабве Мнангагва посетил Минск с официальным визитом. После этого сообщали, что в 2020-м Беларусью были реализованы крупные контракты и совместные проекты в различных сферах в этой стране.
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В 2020-м в Зимбабве состоялся визит белорусской делегации во главе с министром промышленности, во время которого зимбабвийской стороне была передана крупная партия белорусской сельскохозяйственной и автомобильной техники.
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Оба государства входят в топ-10 худших стран по соблюдению прав работников.
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