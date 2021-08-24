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АрМИ-2021. Белорусская команда стала третьей в первом заезде «Танкового биатлона»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская команда стала третьей в первом заезде «Танкового биатлона» на стартовавших в России играх АрМИ-2021. Впереди оказались экипажи Казахстана и Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трасса первого этапа состоит из участков прямолинейного движения, мест для загрузки боеприпасов и участков для стрельбы, а также препятствий и штрафных площадок. Длина одного круга – 4 километра 100 метров. В первом заезде от Беларуси выступал самый молодой экипаж, место наводчика-оператора досталось курсанту 4-го курса Военной академии Беларуси.
Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил:
Белорусский экипаж успешно справился со скоростным маневрированием, которым начиналась трасса. Так же чисто были пройдены препятствия, поражены мишени. Желтый танк отстал в скорости, но разрыв небольшой, порядка 40 секунд. Итоговое время белорусского экипажа – 22 минуты 58 секунд. Впереди белорусов ожидают еще два заезда.
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Новости Беларуси. Белорусская команда стала третьей в первом заезде «Танкового биатлона» на стартовавших в России играх АрМИ-2021. Впереди оказались экипажи...
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