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«Очень высокого качества и высокой клейковины». Что производители муки говорят об урожае зерновых в 2021 году?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уборка зерновых в Минской области на финише – осталось менее 5 % площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Намолот составляет более 1,6 миллиона тонн зерна. В Несвижском районе – почти 130 тысяч тонн. Полученный урожай отправляют на переработку.
Многие районы Минской области завершают жатву зерновых. Есть те, кто отметил «Дожинки». Сейчас урожай активно поступает на комбинаты хлебопродуктов. Их, кстати, в центральном регионе семь.
Анна Куртасова, корреспондент:
Каждая партия должна быть протестирована в лабораторных условиях. Здесь специалисты оценивают зерно на качество. Сырье тщательно проверяют по всем нормам, отбирают пробы. Среди основных показателей, например, цвет и запах. А также влажность и клейковина. Принимают пшеницу и продовольственный ячмень. «Караваны» привозят из нескольких районов.
Людмила Юруть, лаборант лаборатории филиала «Городейское хлебоприемное предприятие» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:
За смену принимают около 100 машин – это примерно 1 000 тонн зерна. После тщательной проверки на качество пшеницу отправляют в складские помещения. На этом предприятии их восемь, еще есть три навеса. Условия оптимальные для культур. Особую роль играет температурный режим, чтобы довести зерно до нужной кондиции.
Татьяна Тросько, старший мастер филиала «Городейское хлебоприемное предприятие» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:
Сейчас в закромах хлебный каравай из Несвижского, Копыльского, Слуцкого и Столбцовского районов.
Сергей Гук, директор филиала «Городейское хлебоприемное предприятие» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:
Все зерно пойдет на переработку, например, для муки и макарон, а также круп и комбикорма. Поэтому уже скоро белорусский потребитель сможет сам оценить вкус продукции из нового урожая.
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«Очень высокого качества и высокой клейковины». Что производители муки говорят об урожае зерновых в 2021 году?
Новости Беларуси. Уборка зерновых в Минской области на финише – осталось менее 5 % площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Намолот составляет более 1,6...
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