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«Очень высокого качества и высокой клейковины». Что производители муки говорят об урожае зерновых в 2021 году?

24.08.2021 17:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уборка зерновых в Минской области на финише – осталось менее 5 % площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Намолот составляет более 1,6 миллиона тонн зерна. В Несвижском районе – почти 130 тысяч тонн. Полученный урожай отправляют на переработку.

Что происходит с зерном после уборки с поля, в материале Анны Куртасовой.

«Очень высокого качества и высокой клейковины». Что производители муки говорят об урожае зерновых в 2021 году?

Многие районы Минской области завершают жатву зерновых. Есть те, кто отметил «Дожинки». Сейчас урожай активно поступает на комбинаты хлебопродуктов. Их, кстати, в центральном регионе семь.

«Очень высокого качества и высокой клейковины». Что производители муки говорят об урожае зерновых в 2021 году?

Анна Куртасова, корреспондент:
После поля зерно привозят сюда на переработку. На Городейском комбинате хлебопродуктов прием партий идет круглосуточно. Например, эта машина приехала из Копыльского района. В кузове – больше 30 тонн пшеницы.

Каждая партия должна быть протестирована в лабораторных условиях. Здесь специалисты оценивают зерно на качество. Сырье тщательно проверяют по всем нормам, отбирают пробы. Среди основных показателей, например, цвет и запах. А также влажность и клейковина. Принимают пшеницу и продовольственный ячмень. «Караваны» привозят из нескольких районов.

«Очень высокого качества и высокой клейковины». Что производители муки говорят об урожае зерновых в 2021 году?

Людмила Юруть, лаборант лаборатории филиала «Городейское хлебоприемное предприятие» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:
Когда принимаем, смотрим, конечно, на сорную, терновую примеси, обязательно на зараженность зерна. Делаем клейковину. Пшеница прекрасная – третьего класса. Определяем натуру (должна быть не менее 710), в данный момент у нас 759.

За смену принимают около 100 машин – это примерно 1 000 тонн зерна. После тщательной проверки на качество пшеницу отправляют в складские помещения. На этом предприятии их восемь, еще есть три навеса. Условия оптимальные для культур. Особую роль играет температурный режим, чтобы довести зерно до нужной кондиции.

«Очень высокого качества и высокой клейковины». Что производители муки говорят об урожае зерновых в 2021 году?

Татьяна Тросько, старший мастер филиала «Городейское хлебоприемное предприятие» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:
Зерно поступает и сразу активно вентилируется, охлаждается. Охлаждение проходит в основном вечером (с 12 ночи до 3-4 утра), потому что надо, чтобы холодный воздух был. Пшеница действительно очень высокого качества и высокой клейковины. Из нее перерабатывается очень хорошая мука – высшего класса, она идет на манку маленьким деткам и макаронные изделия.

Сейчас в закромах хлебный каравай из Несвижского, Копыльского, Слуцкого и Столбцовского районов.

«Очень высокого качества и высокой клейковины». Что производители муки говорят об урожае зерновых в 2021 году?

Сергей Гук, директор филиала «Городейское хлебоприемное предприятие» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:
Всего емкости нашего предприятия помещают 18 000 тонн зерна. На данный год запланировано 17 000 пшеницы третьего класса и 900 тонн продовольственного ячменя. На данный момент мы уже заготовили от Несвижского района 13 830 тонн пшеницы, от Копыльского, Столбцовского, Клецкого и Слуцкого в общей массе – более 5 000 тонн. Из них 2 000 тонн мы отгрузили на наше головное предприятие.

Все зерно пойдет на переработку, например, для муки и макарон, а также круп и комбикорма. Поэтому уже скоро белорусский потребитель сможет сам оценить вкус продукции из нового урожая.

 
 
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Новости Беларуси. Уборка зерновых в Минской области на финише – осталось менее 5 % площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Намолот составляет более 1,6...
 
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