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Что рассказал Сергей Лебедев о заседании Совета глав государств СНГ в Минске?

24.08.2021 17:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вопросы безопасности сквозь призму происходящих событий в Афганистане обсудили 24 августа в Минске в штаб-квартире Исполкома СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что рассказал Сергей Лебедев о заседании Совета глав государств СНГ в Минске?

Здесь же определили повестку предстоящих встреч, в том числе на высшем уровне. 2021 год важный для организации: в декабре Содружеству – 30 лет. Сейчас идет подготовка. Главное на данный момент – государства остались вместе, удалось сохранить и укрепить интеграцию в объединении. Сегодня, в частности, озвучили и повестку предстоящего Совета глав государств Содружества и руководителей МИД. Встречи пройдут в Минске в середине октября.

Что рассказал Сергей Лебедев о заседании Совета глав государств СНГ в Минске?

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Сейчас все идет к тому, чтобы провести эти встречи в очном формате. На это настроено руководство Беларуси, Исполком СНГ поддерживает это стремление, пока возражений ни от одного из государств мы не получили относительно проведения встречи в очном формате. Мы очень надеемся, что эти планы осуществятся. И мы надеемся, что сегодня уже практически в окончательном варианте будут согласованы вопросы, которые предстоит обсудить и министрам иностранных дел, и главам государств СНГ. В их числе принятие заявления о 30-летии Содружества Независимых Государств. Кроме того, целый ряд вопросов и на заседании Совета министров иностранных дел и на заседании Совета глав государств будут посвящены различным аспектам культурного сотрудничества в гуманитарной сфере, в политической сфере.

Что рассказал Сергей Лебедев о заседании Совета глав государств СНГ в Минске?

Вопросы укрепления экономического взаимодействия стран будут в центре внимания предстоящего заседания Совета глав правительств СНГ. Встреча состоится под председательством Беларуси в Бишкеке 12 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы безопасности сквозь призму происходящих событий в Афганистане обсудили 24 августа в Минске в штаб-квартире Исполкома СНГ, сообщили в программе Новости «24...
 
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