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Что рассказал Сергей Лебедев о заседании Совета глав государств СНГ в Минске?
Источник материала: СТВ
Вопросы безопасности сквозь призму происходящих событий в Афганистане обсудили 24 августа в Минске в штаб-квартире Исполкома СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь же определили повестку предстоящих встреч, в том числе на высшем уровне. 2021 год важный для организации: в декабре Содружеству – 30 лет. Сейчас идет подготовка. Главное на данный момент – государства остались вместе, удалось сохранить и укрепить интеграцию в объединении. Сегодня, в частности, озвучили и повестку предстоящего Совета глав государств Содружества и руководителей МИД. Встречи пройдут в Минске в середине октября.
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Вопросы укрепления экономического взаимодействия стран будут в центре внимания предстоящего заседания Совета глав правительств СНГ. Встреча состоится под председательством Беларуси в Бишкеке 12 ноября.
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Вопросы безопасности сквозь призму происходящих событий в Афганистане обсудили 24 августа в Минске в штаб-квартире Исполкома СНГ, сообщили в программе Новости «24...
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