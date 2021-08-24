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Лукашенко: мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом всю жизнь ищут себя

24.08.2021 17:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Систему образования Беларуси ожидает большая перезагрузка. В Минске 24 августа прошел большой республиканский педсовет, который собрал в столице лучших учителей, экспертов и сотрудников образовательной сферы. Всего порядка 900 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом всю жизнь ищут себя

Говорили сегодня о зарплатах учителей. К 2025 году цифры должны вырасти. А с начала следующего необходимо найти возможность поддержать материально отдельных работников сферы. Ведь труд учителей, преподавателей, воспитателей сложный и важный – отметил глава государства. Еще одна из тем встречи, которая уже долгое время вызывает немалые дискуссии в обществе, – содержание школьной программы. Претензий к учебникам по-прежнему немало. Что же касается следующей ступени обучения, то в погоне за высшим образованием мы начали терять среднее специальное. То есть браться за рабочие профессии молодежь не хочет. И в этом плане предстоит большая работа.

Лукашенко: эксперименты с учебниками должны быть прекращены

Лукашенко: мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом всю жизнь ищут себя

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Минэкономики и Минтруда должны заблаговременно делать прогнозы на востребованные временем и нашей экономикой профессии, формировать заказ для Министерства образования. Но что мы видим на практике, особенно когда открываем новые предприятия? Дефицит кадров. А начинается все со школы, а точнее, с качества профориентационной работы. Почему делаю акцент на этих миллион раз обсуждаемых вопросах? Потому что до сих пор мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом, как сейчас модно говорить, всю жизнь ищут себя. То зарплата не та, то статус не тот, то добираться далеко до работы и так далее.

Родители и дети по-прежнему недооценивают престижность рабочих профессий и уровень подготовки таких специалистов. Ведь, посмотрите, молодежь, которая сегодня обучается в техникумах, по своим компетенциям не уступает студентам вузов. Я видел, когда посещал автомеханический колледж, с каким оборудованием там учат работать. К нему ведь без знаний точных наук, компьютера, современных технологий не подступишься. И дети, которые туда пришли, выбором своим довольны. И свой первый рубль, причем полновесный, уже зарабатывают. Убежден, что вы, педагоги, преподаватели, министры, которые присутствуют здесь, понимаете, что в первую очередь на таких специалистах держится экономика страны. Мы вместе должны подумать, что надо сделать, чтобы престиж этих профессий был высоким. Это стратегическая задача.

Александр Лукашенко: «Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности»

Лукашенко: мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом всю жизнь ищут себя

И еще. Все хорошо знают, что лучшей формой обеспечения госзаказа, чем целевой набор, на сегодняшний день не придумано. Правильно министр сказал: я активно подталкиваю этот процесс – целевики, целевики, еще раз целевики. Такая форма работы себя абсолютно оправдала. Есть поручение руководителям промышленных предприятий, сельхозорганизаций, отраслей экономики ее расширить. Тем более что проблем с выбором вузов для подготовки кадров у заказчиков точно быть не должно.

Но еще объемнее должна проводиться работа по сохранению целостности страны. Глава государства довольно эмоционально обратился к участникам педсовета с просьбой научиться слушать и слышать своих подопечных. События прошлого года до сих пор тянутся шлейфом. И сегодня у нас у всех одна общая цель – сохранить страну.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Систему образования Беларуси ожидает большая перезагрузка. В Минске 24 августа прошел большой республиканский педсовет, который собрал в столице...
 
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