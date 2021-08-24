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«Используйте любые методы». Лукашенко потребовал добиться порядка в школе
Источник материала: Навiны
О чем бы ни говорил Александр Лукашенко, на первом плане у него проблема сохранения политического режима, власти над страной. Особенно обострилась эта проблема после мощнейших
В прошлом году, когда
24 августа, выступая на
Попыток такой перезагрузки было уже бог знает сколько. И вообще каких только экспериментов не проводили — от упразднения двенадцатого класса до переноса начала занятий в школе на более позднее время.
Но сейчас глава политического режима как никогда озабочен искоренением питательной среды для оппозиционных настроений, насаждением всеобщей покорности. Так что в школах и вузах станет еще сильнее пахнуть казармой.
Порядок — превыше всего
На Республиканском педсовете Лукашенко снова критиковал школьные программы, учебники. Однако по большому счету для сегодняшних властей знания школьников — дело второе. Главное — порядок. Чтобы никто и не подумал гнать волну против созданной в стране системы.
Более того, Лукашенко сегодня дал аудитории карт-бланш: «…Используйте любые методы, но наведите порядок в школе».
Примерно такие же указания получали силовики, когда речь шла о подавлении
29 июля, назначая новых ректоров, Лукашенко подчеркнул: «Вот я от вас буду требовать прежде всего порядка в университете. А всем студентам, которые к вам придут, вы должны вбить в голову, что это их страна».
«Вбить в голову» — очень красноречивое определение. Ну а слово «порядок» и вовсе звучит рефреном. Сегодня Лукашенко выразился так: «Если в школе наведем порядок, у нас в государстве будет всегда порядок».
При этом в речах вождя политического режима на тему образования чувствуется острая ностальгия по советским временам (когда и сам он был некоторое время учителем). Сегодня он без обиняков заявил: «Чем меньше остается тех, кто был воспитан на ценностях советского времени, тем острее мы это ощущаем».
Лукашенко поставил в пример советские учебники, которые переиздавались по двадцать раз и имели «выраженную развивающую и воспитательную составляющую». А не так давно он вспоминал, что в Советском Союзе все школьники становились пионерами.
А вот к новым технологиям, интернету у Лукашенко сквозит априорное недоверие. В прошлом году он сетовал: «Мы молодежь, конечно, упустили, и надо об этом откровенно говорить. Мы посадили их в мессенджеры, они сидят в интернете, постятся там, хайпуются и так далее».
Сегодня оратор заметил, что «свою лепту вносит и цифровизация — дети ушли с головой в интернет, а там сами знаете кто и как их воспитывает». Он призвал преподавателей не увлекаться цифровыми возможностями: «Учитель на уроке — не блогер, не ютьюбер или информационный аниматор».
Да уж, эти чертовы блогеры (начиная от Сергея Тихановского, одного из
Пусть уезжают!
После августа 2020 года
В нынешнем году во многих вузах недобор. Сотни, а возможно и тысячи юношей и девушек выбирают учебу за границей. Но высокое начальство по поводу утечки мозгов не особо горюет.
Напротив, во время
Впрочем, опыт показывает, что молодежь с европейскими дипломами и так не особо рвется возвращаться. И дело не в промывке мозгов, а в том, что эти молодые люди не видят возможности нормально жить и работать в гнетущей атмосфере сегодняшней Беларуси.
Главное — лояльность
Лояльность режиму — главное, чего добивается его верхушка от образовательной вертикали, преподавателей, студентов и школьников.
«Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна — государственная. Флаг и гимн — государственные», — подчеркивал Лукашенко на Республиканском педсовете.
Отдельно он остановился на учебниках по гуманитарным дисциплинам — истории, обществоведению. И в этом контексте заявил: «Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа».
При этом власти навязывают однобокую, советизированную трактовку истории. Этот подход выразился и выборе для нового праздника — Дня народного единства — даты 17 сентября, которая на самом деле выглядит очень
Но свободной дискуссии на эту и другие темы нынешний режим не терпит. Его цель — навязать единомыслие советского образца.
К тому же историю власти и их пропаганда используют инструментально — для черного пиара против своих сегодняшних политических оппонентов,
Да, и наверняка не поздоровится частным детским садам, школам. Сегодня
Долго ли будут работать кнут и зомбирование?
После прошлогодних событий, которые Лукашенко на Республиканском педсовете в очередной раз назвал бунтом и блицкригом (и здесь попытка связать с нацистской агрессией), цветная революция мерещится нынешним властям за каждым кустом.
Очевидно, что систему образования станут еще старательнее затачивать под нужды ставшего за последний год гораздо более
В школах и вузах не останется места для формирования свободно мыслящей личности, без чего развитие общества в ХХІ столетии невозможно.
Но на развитие Беларуси нынешняя правящая верхушка давно махнула рукой. Главное — сохранить господство над страной.
Однако белорусское общество переросло советские рамки, стало гораздо более сложным, продвинутым. Как долго нынешняя власть сможет удерживать его в повиновении при помощи кнута и зомбирования?
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