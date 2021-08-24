«Используйте любые методы». Лукашенко потребовал добиться порядка в школе

О чем бы ни говорил Александр Лукашенко, на первом плане у него проблема сохранения политического режима, власти над страной. Особенно обострилась эта проблема после мощнейших протестов прошлого года. И когда Лукашенко говорит о школе, образовании, то по большому счету всё сводится к обеспечению лояльности, единомыслия, идеологической обработке юных умов. Чтобы никакой крамолы, никакого вольнодумства.





В прошлом году, когда президентская кампания вдруг разбудила гражданскую активность белорусов, на улицы выходило много молодежи. Лукашенко в те дни не раз твердил вертикали: мы, мол, потеряли, упустили молодежь.

24 августа, выступая на Республиканском педсовете в Минске, глава политического режима заявил: «Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет. Нам предстоит перезагрузить систему образования».

Попыток такой перезагрузки было уже бог знает сколько. И вообще каких только экспериментов не проводили — от упразднения двенадцатого класса до переноса начала занятий в школе на более позднее время.

Но сейчас глава политического режима как никогда озабочен искоренением питательной среды для оппозиционных настроений, насаждением всеобщей покорности. Так что в школах и вузах станет еще сильнее пахнуть казармой.

Порядок — превыше всего

На Республиканском педсовете Лукашенко снова критиковал школьные программы, учебники. Однако по большому счету для сегодняшних властей знания школьников — дело второе. Главное — порядок. Чтобы никто и не подумал гнать волну против созданной в стране системы.

Более того, Лукашенко сегодня дал аудитории карт-бланш: «…Используйте любые методы, но наведите порядок в школе».

Примерно такие же указания получали силовики, когда речь шла о подавлении уличных выступлений .

29 июля, назначая новых ректоров, Лукашенко подчеркнул: «Вот я от вас буду требовать прежде всего порядка в университете. А всем студентам, которые к вам придут, вы должны вбить в голову, что это их страна».

«Вбить в голову» — очень красноречивое определение. Ну а слово «порядок» и вовсе звучит рефреном. Сегодня Лукашенко выразился так: «Если в школе наведем порядок, у нас в государстве будет всегда порядок».

При этом в речах вождя политического режима на тему образования чувствуется острая ностальгия по советским временам (когда и сам он был некоторое время учителем). Сегодня он без обиняков заявил: «Чем меньше остается тех, кто был воспитан на ценностях советского времени, тем острее мы это ощущаем».

Лукашенко поставил в пример советские учебники, которые переиздавались по двадцать раз и имели «выраженную развивающую и воспитательную составляющую». А не так давно он вспоминал, что в Советском Союзе все школьники становились пионерами.

А вот к новым технологиям, интернету у Лукашенко сквозит априорное недоверие. В прошлом году он сетовал: «Мы молодежь, конечно, упустили, и надо об этом откровенно говорить. Мы посадили их в мессенджеры, они сидят в интернете, постятся там, хайпуются и так далее».

Сегодня оратор заметил, что «свою лепту вносит и цифровизация — дети ушли с головой в интернет, а там сами знаете кто и как их воспитывает». Он призвал преподавателей не увлекаться цифровыми возможностями: «Учитель на уроке — не блогер, не ютьюбер или информационный аниматор».

Да уж, эти чертовы блогеры (начиная от Сергея Тихановского, одного из возмутителей спокойствия в прошлом году, которого ныне судят) у большого начальства в печенках сидят.

Пусть уезжают!

После августа 2020 года репрессии жестко прошерстили и систему образования. Из вузов были вычищены сотни нелояльных студентов и преподавателей (некоторые и вовсе оказались в тюрьме — вспомним «дело студентов» ), были сменены ректоры ряда вузов.

В нынешнем году во многих вузах недобор. Сотни, а возможно и тысячи юношей и девушек выбирают учебу за границей. Но высокое начальство по поводу утечки мозгов не особо горюет.

Напротив, во время «Большого разговора» 9 августа Лукашенко заявил: «Мы примем меры к тем, кто уехал туда для обучения, промывания мозгов. Я поручил министру образования, находятся самые жесткие решения. Коль пошли на зачистку — будем чистить все. ЕГУ <в Вильнюсе> закончил — ну и работай в Литве». Было обещано, что «в ближайшее время примем соответствующее решение». Надо ли понимать это так, что получившим дипломы на Западе запретят устраиваться на работу в Беларуси?

Впрочем, опыт показывает, что молодежь с европейскими дипломами и так не особо рвется возвращаться. И дело не в промывке мозгов, а в том, что эти молодые люди не видят возможности нормально жить и работать в гнетущей атмосфере сегодняшней Беларуси.

Главное — лояльность

Лояльность режиму — главное, чего добивается его верхушка от образовательной вертикали, преподавателей, студентов и школьников.

«Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна — государственная. Флаг и гимн — государственные», — подчеркивал Лукашенко на Республиканском педсовете.

Отдельно он остановился на учебниках по гуманитарным дисциплинам — истории, обществоведению. И в этом контексте заявил: «Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа».

При этом власти навязывают однобокую, советизированную трактовку истории. Этот подход выразился и выборе для нового праздника — Дня народного единства — даты 17 сентября, которая на самом деле выглядит очень спорно . Да, с одной стороны, Беларусь в сентябре 1939-го приросла территорией и населением за счет западных областей, с другой стороны — это стало результатом нападения на Польшу согласно тайным договоренностям Сталина с Гитлером. К тому же западные области подверглись жестоким репрессиям.

Но свободной дискуссии на эту и другие темы нынешний режим не терпит. Его цель — навязать единомыслие советского образца.

К тому же историю власти и их пропаганда используют инструментально — для черного пиара против своих сегодняшних политических оппонентов, рисуя их духовными последователями коллаборационистов, нацистов. Нет сомнения, что теперь это усиленно будут вбивать и в головы школьников.

Да, и наверняка не поздоровится частным детским садам, школам. Сегодня министр образования Игорь Карпенко назвал их «опорными точками для цветной революции».

Долго ли будут работать кнут и зомбирование?

После прошлогодних событий, которые Лукашенко на Республиканском педсовете в очередной раз назвал бунтом и блицкригом (и здесь попытка связать с нацистской агрессией), цветная революция мерещится нынешним властям за каждым кустом.

Очевидно, что систему образования станут еще старательнее затачивать под нужды ставшего за последний год гораздо более жестоким (политологи говорят о тоталитаризации) авторитарного режима. Будет насаждаться казарменная дисциплина. От педагогов и учащихся будут требовать не просто беспрекословной лояльности режиму, но и ее повседневной демонстрации. Не исключено, что почти всех станут принуждать вступать в пионеры, БРСМ.

В школах и вузах не останется места для формирования свободно мыслящей личности, без чего развитие общества в ХХІ столетии невозможно.

Но на развитие Беларуси нынешняя правящая верхушка давно махнула рукой. Главное — сохранить господство над страной.

Однако белорусское общество переросло советские рамки, стало гораздо более сложным, продвинутым. Как долго нынешняя власть сможет удерживать его в повиновении при помощи кнута и зомбирования?