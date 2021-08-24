Александр Бухвостов: Сложно надеяться на оптимистический исход

Средняя зарплата по стране в июне превысила 1400 рублей - рост в реальном выражении составил 5,6 %. Об этом Роман Головченко заявил на заседании Совета министров.





Одновременно на дополнительное повышение зарплат работников бюджетных организаций выделяется 206 530 260 рублей. Согласно постановлению Совмина от 12 августа, Министерству финансов нужно выделить эти деньги в 2021 году из резервного фонда президента.





Зачем трогать «неприкосновенный запас», если ситуация с зарплатами, как минимум, терпимая? Этот вопрос «Белорусский партизан» задал председателю Свободного профсоюза металлистов Александру Бухвостову.





- На промышленных предприятиях зарплаты действительно находятся в районе 1400 рублей: на БелАЗе платят 1650 рублей, на МАЗе от 800 рублей до 2 тысяч рублей - зарплата слишком дифференцированная в зависимости от категории работников. Лучше бы ориентироваться на медианную зарплату, а не на среднюю; не так давно мы считали, медианная зарплата получилась 900 рублей.





Зарплата в промышленности находится на уровне средней зарплаты по народному хозяйству. А поскольку медианная зарплата ниже средней, то в промышленности не все получают среднюю зарплату, на многих предприятиях она ниже. Знаю, что инженерно-технические работники даже на таких предприятиях, как «Интеграл», получают около тысячи-тысячи ста рублей.





Пока мы не можем ни подтвердить, ни подвергнуть критике слова Головченко.

Но поскольку сейчас инфляция на уровне 9%, то она съедает повышение зарплат, равно как и объявленное с 1 сентября повышение пенсий: пенсии повышаются на 6%, а инфляция уже 9%.





Вопрос заработной платы на предприятиях сейчас носит субъективный характер. Сейчас мы хотим проанализировать коллективные договора, выйти на руководство предприятий с тем, чтобы зарплату переводили на часовые ставки. В основном на предприятиях зарплату платят так, что рабочий даже не знает, сколько он заработал: ему платят не более установленного уровня.





- Если с зарплатами дело обстоит сносно, тогда почему же власти залезли в «неприкасаемый запас» - резервный фонд президента и взяли оттуда 260 миллионов рублей на повышение зарплат бюджетникам?





- Наверное, надо поднять зарплату, учитывая социальные и политические процессы в стране. Возможно, решено повысить зарплату накануне изменений в Конституцию, возможно, хотят повысить уровень доверия населения к власти. Бюджетники получают зарплату из бюджета, а в бюджете есть дефицит, этими деньгами, наверное, закрывается бюджетная дыра.





- Вы сказали об изменениях в Конституцию. Следовательно, допускаете проведение конституционного референдума в ближайшей перспективе?





- Как и все, кто наблюдает за процессом. Будет он, не будет – вилами по воде писано. С одной стороны, ведутся бесконечные разговоры об изменениях Конституции, но все разговоры не совпадают с действиями власти; даже проект Конституции не готов, а сроки уже приближаются.





Возможно, сейчас произойдут события, которые ускорят принятие решений в Беларуси, наверное, здесь задействованы более сложные механизмы влияния на белорусскую политику. В конце августа Лукашенко полетит в Москву – возможны решения.





Но независимые профсоюзы такая политика волнует меньше, больше всего нас беспокоит судьба предприятий. Мы находимся только в начале пути: еще не сказались все ограничения и санкции, которые наложены на предприятия.





Я думаю, оптимизма в Беларуси мало. Сложно надеяться на оптимистический исход.



