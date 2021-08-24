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Лукашенко - уехавшим за границу студентам: Там и оставайтесь
Источник материала: Партизан
"Это уже идейные, ну, если не враги, то противники нашего государства" Лукашенко попросил уехавшую учиться молодежь не возвращаться в Беларусь
Александр Лукашенко призвал уехавшую за границу молодежь не возвращаться на родину. Видео его выступления на Республиканском педагогическом совете
«Часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются от своих корней», — отметил Лукашенко.
Он заявил, что в прошлом году во время пандемии в страну пустили студентов, обучающихся в Польше и Литве, а они потом «выступили за разрушение собственного государства».
«Езжайте, учитесь. Но вы, пожалуйста, там и оставайтесь. Потому что там не столько обучают — им далеко до нашего образования, поверьте, далеко. Они им промывают мозги и забрасывают к нам уже как агентуру, с промытыми мозгами. Это уже идейные, ну, если не враги, то противники нашего государства. И нам приходится с ними бороться. Они уже трудноперевоспитуемые», — заявил Лукашенко.
Кстати, сегодня на том же совещании
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"Это уже идейные, ну, если не враги, то противники нашего государства" Лукашенко попросил уехавшую учиться молодежь не возвращаться в Беларусь
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