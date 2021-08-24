Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Пул Первого»

«Часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются от своих корней», — отметил Александр Лукашенко.

«Езжайте, учитесь. Но вы, пожалуйста, там и оставайтесь. Потому что там не столько обучают — им далеко до нашего образования, поверьте, далеко. Они им промывают мозги и забрасывают к нам уже как агентуру, с промытыми мозгами. Это уже идейные, ну, если не враги, то противники нашего государства. И нам приходится с ними бороться. Они уже трудноперевоспитуемые», — заявил Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко предупредил уехавших из Беларуси студентов: «Там и оставайтесь» «Это уже идейные, ну, если не враги, то противники нашего государства», - сказал он.

Он заявил, что в прошлом году во время пандемии в страну пустили студентов, обучающихся в Польше и Литве, а они потом «выступили за разрушение собственного государства».