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Лукашенко предупредил уехавших из Беларуси студентов: «Там и оставайтесь»

24.08.2021 17:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко предупредил уехавших из Беларуси студентов: «Там и оставайтесь»
Фото: president.gov.by
Белорусский правитель призвал уехавшую за границу молодежь не возвращаться на родину. Видео его выступления на Республиканском педагогическом совете опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

«Часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются от своих корней», — отметил Александр Лукашенко.


Он заявил, что в прошлом году во время пандемии в страну пустили студентов, обучающихся в Польше и Литве, а они потом «выступили за разрушение собственного государства».


«Езжайте, учитесь. Но вы, пожалуйста, там и оставайтесь. Потому что там не столько обучают — им далеко до нашего образования, поверьте, далеко. Они им промывают мозги и забрасывают к нам уже как агентуру, с промытыми мозгами. Это уже идейные, ну, если не враги, то противники нашего государства. И нам приходится с ними бороться. Они уже трудноперевоспитуемые», — заявил Лукашенко.
 
 
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«Это уже идейные, ну, если не враги, то противники нашего государства», - сказал он.
 
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