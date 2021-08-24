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«В каждом классе есть коробка. Забираем телефоны». Как учителя борются с гаджетами в школах?

24.08.2021 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Давайте затронем тему гаджетов. Что говорит законодательство по этому поводу?

«В каждом классе есть коробка. Забираем телефоны». Как учителя борются с гаджетами в школах?

Ольга Тиринова, ведущий научный сотрудник лаборатории начального образования научно-исследовательского центра Национального института образования Министерства образования Республики Беларусь:
Использование электронных средств обучения – это решение учреждения образования, и все зависит от того, насколько они востребованы именно для образовательного процесса. Если урок не предполагает использование в учебных целях смартфона или планшета, тогда ими запрещено пользоваться, потому что это будет только отвлечение. Если же учитель работает по эксперименту, в инновационных проектах (есть целые учреждения образования, школы, классы, которые очень активно используют в образовательном процессе электронные средства обучения), тогда, конечно же, приветствуется, потому что наши новые учебники и предполагают использование дополненной реальности через QR- код, другие значки, чтобы ребенок понимал, что смартфон – это не только игрушка, но и средство обучения.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как же на самом деле все происходит с гаджетами?

«В каждом классе есть коробка. Забираем телефоны». Как учителя борются с гаджетами в школах?

Валентина Корень, учитель начальных классов средней школы № 91 г. Минска имени Хосе Марти:
Телефоны собираем. В восемь утра. В каждом классе есть коробка. Забираем телефоны. Не говоря уже про старшеклассников, а про таких малышей – это беда. Я думаю, что достаточно плюшевого зайчика, сидящего на парте, нежели телефона.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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