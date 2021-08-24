Washington Post: директор ЦРУ тайно ездил в Кабул на встречу с талибами

Директор ЦРУ Уильям Бернс в понедельник, 23 августа, провел секретную встречу с «де-факто лидером» движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России») Абдулом Гани Барадаром, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в госорганах США, осведомленные о визите.





Бернс посетил Афганистан в условиях, когда США пытаются эвакуировать людей из страны, но сталкиваются с проблемами в этом, отмечает газета.





На встрече, вероятно, обсуждался дедлайн по вывозу из Афганистана американских граждан и союзников США в стране — сейчас крайний срок намечен на 31 августа.





В ЦРУ от комментариев отказались.





Барадар в первом правительстве талибов занимал пост замминистра обороны. В 2010 году он был арестован в Пакистане в результате совместной операции ЦРУ и пакистанских спецслужб и следующие восемь лет провел в тюрьме.





В 2017 году его освободили, что стало первым шагом на пути к политическим договоренностями между Вашингтоном и талибами. В 2020-м Барадар подписал соглашение с США, которое привело к выводу американских войск из Афганистана.





Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон ежедневно ведет переговоры с талибами по военным и политическим каналам, в том числе об эвакуации американцев. Представитель Госдепа США Нед Прайс при этом подчеркнул, что о доверии боевикам речи не идет.





Изначально конечный срок вывода войск США из Афганистана был приурочен к годовщине теракта, который произошел в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года, затем его изменили на 31 августа. Однако президент США Джо Байден допустил, что американские войска могут остаться в стране дольше, если это будет необходимо для эвакуации граждан Соединенных Штатов.





После этого представитель катарского политического офиса «Талибана» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что продление пребывания контингента американских военных в Афганистане после 31 августа является красной линией и талибы будут рассматривать его как продолжение оккупации страны. Если Вашингтон не выполнит обещание, он столкнется с «последствиями», пообещали боевики.