ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Washington Post: директор ЦРУ тайно ездил в Кабул на встречу с талибами

24.08.2021 18:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По данным газеты, Уильям Бернс обсуждал с одним из лидеров террористического движения дедлайн по выводу американских войск из Афганистана и эвакуацию граждан. Боевики ранее обещали США последствия, если они не уложатся в сроки

Директор ЦРУ Уильям Бернс в понедельник, 23 августа, провел секретную встречу с «де-факто лидером» движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России») Абдулом Гани Барадаром, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в госорганах США, осведомленные о визите.

Бернс посетил Афганистан в условиях, когда США пытаются эвакуировать людей из страны, но сталкиваются с проблемами в этом, отмечает газета.

На встрече, вероятно, обсуждался дедлайн по вывозу из Афганистана американских граждан и союзников США в стране — сейчас крайний срок намечен на 31 августа.

В ЦРУ от комментариев отказались.

Барадар в первом правительстве талибов занимал пост замминистра обороны. В 2010 году он был арестован в Пакистане в результате совместной операции ЦРУ и пакистанских спецслужб и следующие восемь лет провел в тюрьме. 

В 2017 году его освободили, что стало первым шагом на пути к политическим договоренностями между Вашингтоном и талибами. В 2020-м Барадар подписал соглашение с США, которое привело к выводу американских войск из Афганистана.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон ежедневно ведет переговоры с талибами по военным и политическим каналам, в том числе об эвакуации американцев. Представитель Госдепа США Нед Прайс при этом подчеркнул, что о доверии боевикам речи не идет.

Изначально конечный срок вывода войск США из Афганистана был приурочен к годовщине теракта, который произошел в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года, затем его изменили на 31 августа. Однако президент США Джо Байден допустил, что американские войска могут остаться в стране дольше, если это будет необходимо для эвакуации граждан Соединенных Штатов.

После этого представитель катарского политического офиса «Талибана» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что продление пребывания контингента американских военных в Афганистане после 31 августа является красной линией и талибы будут рассматривать его как продолжение оккупации страны. Если Вашингтон не выполнит обещание, он столкнется с «последствиями», пообещали боевики.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным газеты, Уильям Бернс обсуждал с одним из лидеров террористического движения дедлайн по выводу американских войск из Афганистана и эвакуацию граждан....
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь приняла участие в Форуме цифровой экономики Китай-ШОС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by