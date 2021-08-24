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МВД Беларуси не ожидает массового наплыва беженцев из Афганистана

24.08.2021 18:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В связи с последними событиями в Афганистане перемещение вынужденных мигрантов из этой страны в Беларусь не должно приобрести массовый характер.

Об этом заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

МВД Беларуси не ожидает массового наплыва беженцев из Афганистана
Фото aa.com.tr

Однако не исключается, что с учетом складывающейся военно-политической ситуации в Афганистане количество граждан этой страны, стремящихся получить статус беженца или дополнительную защиту в Беларуси, может увеличиться.

С 1997 года статус беженца предоставлен 641 выходцу из Афганистана. 29 афганцам предоставлена дополнительная защита, 161 человек приобрел гражданство Республики Беларусь.

В этом году с ходатайствами о защите в компетентные органы Беларуси обратилось 11 граждан Афганистана.

В настоящее время на территории Беларуси проживают 96 граждан Афганистана, получивших статус беженца, и 27 — получивших дополнительную защиту.

 

 

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В связи с последними событиями в Афганистане перемещение вынужденных мигрантов из этой страны в Беларусь не должно приобрести массовый характер.
 
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