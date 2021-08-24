Политзаключенный философ Владимир Мацкевич не получает писем

Философ Владимир Мацкевич не получает в СИЗО писем, сообщила БелаПАН его дочь Надежда Лученок.





По ее словам, отец чувствует себя хорошо. «Писем еще ни от кого не получал, только несколько телеграмм. Начал писать эссе, может, и книгу напишет», — сказала Лученок.

В камере в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске Мацкевич находится один. Своей вины философ по-прежнему не признает и считает, что основанием для задержания и обвинения стали его статьи, высказывания, идеи и мысли.

Дочь политзаключенного отметила, что в «Фейсбуке» создана группа, посвященная деятельности Владимира Мацкевича (@philosopher.in.prison), чтобы «у людей был доступ к его текстам и пространство для дискуссии и размышлений». «Папе эта идея очень понравилась», — сказала она.