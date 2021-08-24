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Политзаключенный философ Владимир Мацкевич не получает писем

24.08.2021 18:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Философ Владимир Мацкевич не получает в СИЗО писем, сообщила БелаПАН его дочь Надежда Лученок.

Политзаключенный философ Владимир Мацкевич не получает писем

По ее словам, отец чувствует себя хорошо. «Писем еще ни от кого не получал, только несколько телеграмм. Начал писать эссе, может, и книгу напишет», — сказала Лученок.

В камере в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске Мацкевич находится один. Своей вины философ по-прежнему не признает и считает, что основанием для задержания и обвинения стали его статьи, высказывания, идеи и мысли.

Дочь политзаключенного отметила, что в «Фейсбуке» создана группа, посвященная деятельности Владимира Мацкевича (@philosopher.in.prison), чтобы «у людей был доступ к его текстам и пространство для дискуссии и размышлений». «Папе эта идея очень понравилась», — сказала она.

 

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Теги: Минск
 
 
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Философ Владимир Мацкевич не получает в СИЗО писем, сообщила БелаПАН его дочь Надежда Лученок.
 
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